Polícia Civil encerra o ano com entregas históricas e amplia presença no interior de Roraima

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) encerra 2025 com um balanço positivo marcado por investimentos históricos em infraestrutura, fortalecimento do atendimento à população e ampliação da presença institucional em todas as regiões do Estado. Ao longo do ano, o Governo de Roraima entregou delegacias, núcleos periciais e estruturas especializadas que consolidam um novo ciclo de modernização da segurança pública.

A delegada-geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana, destaca que os resultados são fruto de planejamento técnico, articulação institucional e valorização dos servidores, com apoio do governador Antonio Denarium e do vice-governador e secretário de Infraestrutura, Edilson Damião.

“Encerramos o ano com obras entregues, investimentos consolidados e projetos estruturantes em andamento. É um reflexo direto do compromisso do Governo do Estado com a segurança pública e com a melhoria contínua dos serviços prestados à população”, afirmou.

Nova sede do 2º Distrito Policial encerra espera histórica

Na capital, uma das principais entregas de 2025 foi a inauguração da nova sede do 2º Distrito Policial, no bairro Buritis, em setembro. A unidade põe fim a uma espera de mais de 12 anos da população da Zona Oeste de Boa Vista. O antigo prédio havia sido demolido em 2013 e, desde então, o distrito funcionava provisoriamente no 1º DP, no Centro.

Retomada em 2020, a obra foi concluída com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública, em convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A nova sede possui dois pavimentos, 570 metros quadrados de área construída, acessibilidade e funcionamento em regime de plantão 24 horas, atendendo 14 bairros.

“A entrega do 2º DP simboliza uma reparação histórica. Hoje temos uma unidade moderna, digna e preparada para atender bem a comunidade e oferecer melhores condições de trabalho aos servidores”, destacou a delegada-geral.

Interior recebe novas delegacias e estrutura moderna

No interior, os investimentos avançaram de forma significativa. Em abril, foi entregue a nova Delegacia de Polícia do Cantá, substituindo uma estrutura da década de 1980. A obra recebeu investimento de R$ 1,24 milhão, com recursos do Tesouro Estadual, e segue o modelo de delegacia cidadã, com acessibilidade e ambientes modernos.

No sul do Estado, Rorainópolis viveu um momento histórico em maio, com a inauguração da nova sede da Delegacia de Polícia, aguardada há mais de uma década. A unidade possui 300 metros quadrados de área construída e recebeu investimento de R$ 1,35 milhão.

“Essas entregas demonstram o compromisso do Governo em levar estrutura, dignidade e atendimento de qualidade para o interior”, ressaltou Darlinda.

Perícia forense chega ao sul do Estado

Também em Rorainópolis foi inaugurado o Núcleo Regional de Perícia Forense – Regional Sul Ana Nery Santos da Silva, uma demanda histórica de mais de 30 anos. O investimento ultrapassa R$ 5,2 milhões, com recursos oriundos de emenda parlamentar do ex-deputado federal Remídio Monai, via Ministério da Justiça e Segurança Pública, além de contrapartida do Governo do Estado.

O núcleo reúne Instituto de Criminalística, Instituto de Medicina Legal e Instituto de Identificação, aproximando os serviços periciais da população e fortalecendo as investigações criminais, beneficiando diretamente os municípios de Rorainópolis, Caroebe, São Luiz e São João da Baliza.

“É um salto histórico para a perícia no interior e para a eficiência da segurança pública”, pontuou a delegada-geral.

Atendimento especializado à criança e ao adolescente

Outro destaque de 2025 foi a entrega do Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente, inaugurado em dezembro. A estrutura reúne a DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) e a DDIJ (Delegacia de Defesa da Infância e Juventude), com atendimento integrado, humanizado e especializado.

O investimento foi de R$ 3,26 milhões, com recursos de emenda parlamentar da ex-senadora Ângela Portela, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, além de contrapartida do Governo do Estado, garantindo ambientes modernos, climatizados e equipados.

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