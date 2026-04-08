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Câmara de Guaratinguetá devolve R$ 3 milhões ao Executivo e libera prédio para criação do Centro de Empreendedorismo

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Câmara de Guaratinguetá devolve R$ 3 milhões ao Executivo e libera prédio para criação do Centro de Empreendedorismo

A Câmara Municipal de Guaratinguetá realizou, na tarde desta terça-feira (30), a devolução ao Poder Executivo do valor de R$3 milhões, resultado da economia obtida pelo Legislativo em diversas áreas ao longo da gestão administrativa de 2025.
Os recursos devolvidos serão utilizados para suprir demandas do município, com destaque para investimentos na área da saúde, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população.

A iniciativa reforça o compromisso da Câmara Municipal com a responsabilidade fiscal, o planejamento e o controle eficiente dos gastos públicos, demonstrando respeito ao dinheiro público e ao interesse coletivo.

Durante o ato, também foi anunciada a devolução do antigo prédio da Diretoria de Ensino, localizado na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, para a Prefeitura. O imóvel estava cedido à Câmara desde 2018, mas não chegou a ser utilizado. A Prefeitura pretende implantar no local o Centro de Empreendedorismo de Guaratinguetá, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico, incentivar novos negócios e revitalizar a área central do município.

A ação conjunta entre os poderes reforça a importância do diálogo institucional e do uso responsável dos bens e recursos públicos em benefício da cidade.

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