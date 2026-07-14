Polícia Civil de Roraima anuncia maior projeto estrutural da história da instituição

O Governo de Roraima anuncia a construção do Complexo Operacional e Administrativo da Polícia Civil, considerado o maior projeto estrutural da história da instituição. A iniciativa coroa um ano marcado por investimentos expressivos na área da segurança pública e projeta um novo patamar de integração e eficiência para a PCRR.

O complexo será implantado na Cidade da Polícia Civil, no bairro Canarinho, em Boa Vista, e contará com área construída estimada em cerca de 12 mil metros quadrados, distribuídos em diversos blocos interligados.

A estrutura reunirá delegacias especializadas, setores administrativos, áreas de apoio operacional e serviços estratégicos, incluindo o plantão da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), promovendo maior integração entre as unidades e racionalização dos fluxos de trabalho.

Articulação garante recursos para o projeto

A delegada-geral da Polícia Civil, Darlinda de Moura Viana, destacou que a viabilização do complexo é resultado de intensa articulação institucional em Brasília ao longo de 2025, com apoio do governador Antonio Denarium e do vice-governador Edilson Damião.

“Apresentamos o projeto aos parlamentares federais e conseguimos assegurar recursos por meio de emendas. É um trabalho técnico e político que vai transformar a realidade da Polícia Civil em Roraima”, afirmou.

O investimento estimado é de aproximadamente R$ 56 milhões, com contrapartida estadual de R$ 4 milhões, totalizando cerca de R$ 60 milhões. Os recursos foram assegurados por meio de emendas parlamentares da bancada federal de Roraima, após articulação institucional junto aos três senadores e deputados federais do Estado. A previsão é que as obras tenham início em 2026.

Área pericial recebe novos investimentos

Além do complexo, 2025 também foi marcado por avanços na área pericial. Está em andamento a construção do novo IML (Instituto de Medicina Legal), no bairro Caranã, com mais de 2.300 metros quadrados de área construída e mais de 40 salas especializadas.

O investimento inicial é de R$ 5,8 milhões, com recursos do Programa Calha Norte, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, além de emenda parlamentar destinada pelo senador Hiran Gonçalves. Paralelamente, o atual prédio do IML passa por reforma e modernização para garantir melhores condições de trabalho aos servidores.

Outro projeto estratégico é o Laboratório de Genética Forense, que será construído na Cidade da Polícia Civil com investimento de R$ 1 milhão, viabilizado por emenda parlamentar do deputado estadual Lucas Souza, com previsão de entrega em 2026.

Equipe técnica própria garante eficiência

Todos os projetos executados e anunciados em 2025 foram desenvolvidos por equipe técnica própria da Polícia Civil, formada por policiais civis com especialização em engenharia, vinculados ao Departamento Administrativo da instituição, sob coordenação do delegado Jimmy Santana.

“Foi um ano de muito trabalho e dedicação. A equipe acompanhou cada etapa para garantir estruturas modernas, funcionais e alinhadas às necessidades da Polícia Civil e da população”, destacou Santana.

Para a delegada-geral, o conjunto de ações consolida um novo momento para a instituição. “Encerramos 2025 com entregas concretas e um planejamento sólido para o futuro. A Polícia Civil de Roraima vive um ciclo de fortalecimento e modernização sem precedentes”, concluiu.

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