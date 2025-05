Caer promove palestra de prevenção à acidentes de trânsito

Em alusão ao Maio Amarelo, a Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) promoveu uma palestra sobre a importância de manter o cuidado e a segurança no trânsito.

A ação ocorreu no auditório da empresa e contou com a parceria do Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito), que neste ano, está abordando o tema “Desacelere, a vida é um bem maior”.

“O tema tem como finalidade salvar vidas e desacelerar, para que reduza os acidentes de trânsito em todo estado”, destacou o palestrante Marbison Gomes, agente de trânsito do Detran-RR.

O presidente da Caer, James Serrador, explicou que por meio do Sesmt (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) da empresa, mantém ações constantes de cuidado e conscientização junto aos colaboradores.

“A participação dos colaboradores nessas ações de cuidado é muito importante, pois demonstra como a empresa se importa com o bem-estar dos colaboradores que trabalham na rua diariamente, prestando o serviço de saneamento”, disse James.

“Essas palestras são importantes, pois buscam sempre a segurança do colaborador, principalmente para aqueles que transportam outros colaboradores dentro do carro. Além de ter atenção para o uso do cinto de segurança, atenção aos pedestres, ciclistas e os outros motoristas”, pontuou Rony Barreto, colaborador da Caer.

SOBRE A CAMPANHA

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a segurança no trânsito. Tem como objetivo principal, conscientizar a sociedade para salvar vidas no trânsito. Esta iniciativa teve início no ano 2013 e se tornou um grande referencial com a participação de milhares de pessoas e com adesão dos mais diversos segmentos: governo, empresas, entidades de classe, associações, federações e a sociedade civil organizada.

