Sesau implanta exame rápido para pacientes com HIV em Rorainópolis 

O município de Rorainópolis, no Sul de Roraima, agora conta com a implantação do exame de CD4 por metodologia rápida. A novidade permite que os testes de IST/AIDS sejam realizados diretamente nas unidades de saúde da região, sem necessidade de envio para laboratórios na capital, Boa Vista. Com isso, os pacientes locais passam a ter um serviço mais ágil e acessível para o acompanhamento do tratamento.

A ação é resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Sesau (Secretaria de Saúde de Roraima), por meio da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde e do Núcleo de Controle de IST/AIDS, o Lacen-RR (Laboratório Central de Roraima) e a Secretaria Municipal de Saúde de Rorainópolis.

A descentralização do serviço visa reduzir o tempo de espera pelos resultados dos exames, melhorar a adesão ao tratamento, prevenir infecções oportunistas e fortalecer a Rede de Atenção à Saúde em Roraima. Com isso, espera-se garantir um atendimento mais digno, humanizado e eficiente para os pacientes, especialmente aqueles em situação mais vulnerável.

“Esse exame é essencial para o monitoramento da saúde imunológica de pessoas vivendo com HIV e AIDS. Com a implantação desse aparelho em Rorainópolis, vai ser possível evitar o deslocamento dos pacientes para Boa Vista para realizarem os exames”, explicou Ângela Parecida Ferreira Lima, técnica no Núcleo Estadual de IST/AIDS e Hepatites Virais.

Sobre o exame

O exame de CD4 é fundamental para avaliar a imunidade das pessoas vivendo com HIV/AIDS e para indicar o melhor momento de iniciar ou ajustar o TARV (Tratamento Antirretroviral). A metodologia POC (Prova de Conceito) permite que os resultados sejam obtidos no mesmo dia, possibilitando decisões clínicas mais rápidas e precisas.

“A Coordenação Estadual de IST/AIDS tem investido junto ao Ministério da Saúde e à Vigilância e Secretaria de Saúde para melhorar a assistência aos pacientes com HIV/AIDS. A implantação desse aparelho vai atender a todos os pacientes da região Sul do Estado, evitando que os médicos precisem se deslocar para Boa Vista”, completou a técnica.

