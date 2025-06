Governo de Roraima libera R$ 500 mil em microcrédito para 70 empreendedores impulsionarem economia do Estado

Em mais uma ação de fortalecimento do ambiente de negócios e da economia do Estado, o Governo de Roraima realizou a entrega de R$ 500 mil em microcréditos para 70 empreendedores locais. O valor foi liberado pela agência estadual de fomento Desenvolve Roraima, em solenidade no auditório do Sebrae-RR na tarde desta sexta-feira, 6.

A ação é um impulso direto à economia roraimense, com impacto imediato sobre a geração de renda, circulação de recursos e sustentabilidade de pequenos negócios.

Para os 70 empreendedores beneficiados, o crédito total de R$ 500 mil representa a oportunidade concreta de começar a conquista do sonho com o pé direito, formalizando ou mantendo o próprio negócio. Com isso, os empresários geram mais participação na cadeia econômica do Estado e podem comprar equipamentos, repor estoque, investir em divulgação, melhorar o atendimento ao cliente e crescer com mais segurança e sustentabilidade financeira.

É o caso da empreendedora Márcia Roberta Laranjeira Silvano, que celebrou a oportunidade de investir na expansão do próprio negócio. Com mais de 20 anos de experiência no setor de beleza, ela é proprietária de um salão e de uma franquia de cosméticos.

Segundo Márcia, o acesso ao microcrédito vai permitir a ampliação do estoque de produtos e a oferta de melhores condições aos clientes. “Esse crédito chega como uma oportunidade de alavancar meu negócio em um mercado tão competitivo. Vai me ajudar a oferecer preços mais acessíveis e ampliar as vendas. Com isso, consigo atender melhor meus clientes e crescer ainda mais nos meus dois segmentos”, explicou.

Ela conheceu a linha de crédito ao participar de uma oficina do Sebrae em parceria com a Desenvolve-RR. “Foi uma surpresa muito positiva. Senti que o Governo olhou com carinho para nós, mulheres empreendedoras. Hoje, o cenário para quem empreende, principalmente no Norte, é desafiador. As taxas de juros são altas, e essa linha de microcrédito trouxe um verdadeiro alívio, com condições acessíveis e parcelas viáveis. Isso nos dá um fôlego para continuar investindo e acreditando no nosso trabalho”, destacou.

Ela é também uma das 41 beneficiadas nesta liberação por meio do programa Potencializando Mulheres, que nesta entrega, totalizou mais de R$ 300 mil em crédito direcionado à autonomia financeira e geração de renda.

Além de Márcia Roberta, os contemplados atuam em setores de alimentação, confecção, estética, prestação de serviços e comércio, e integram o público atendido historicamente pela Desenvolve-RR, que desde o início da gestão do governador Antonio Denarium, já realizou 3.885 operações de crédito, totalizando R$ 27,5 milhões investidos em Roraima.

Durante o evento de liberação de microcrédito da Desenvolve-RR, o governador Antonio Denarium ressaltou o compromisso do Governo com o fortalecimento da economia local por meio do apoio direto aos pequenos empreendedores.

“O Governo do Estado valoriza e apoia quem trabalha e produz. Hoje entregamos 70 financiamentos pela Desenvolve Roraima com juros subsidiados e carência para empreendedores de vários segmentos da nossa economia. É uma ação concreta para apoiar micro e pequenos empresários, além da agricultura familiar, que precisam desse suporte financeiro para aumentar sua produção, gerar mais emprego, renda e desenvolvimento”, afirmou o governador.

Microcrédito Empreendedor é estratégia para fortalecer mercado de Roraima

O presidente da Desenvolve Roraima, Adailton Fernandes, destacou o papel estratégico do programa Microcrédito Empreendedor no fortalecimento das pequenas empresas do Estado e no estímulo à geração de emprego e renda.

“O Microcrédito Empreendedor é uma oportunidade que o Governo de Roraima proporciona aos empreendedores locais. São recursos fundamentais para capital de giro, aquisição de máquinas, equipamentos e expansão dos negócios de vários setores do comércio e serviços, para que possam alavancar seus negócios, gerar mais faturamento e mais renda”, afirmou.

O empresário Edmundo Oliveira de Souza comemorou a oportunidade de ampliar o negócio com apoio do Microcrédito Empreendedor. Dono de restaurante que funciona há cinco anos no Tepequém, que é uma área que atrai cada vez mais turistas, ele vai utilizar o recurso recebido para ampliar a despensa do estabelecimento.

“Graças a Deus estou sendo beneficiado com o Microcrédito do Governo. É um recurso que vai ajudar a manter o meu restaurante, porque se eu fosse buscar empréstimo em outro lugar, ia acabar pagando quase o dobro. Já com a Desenvolve Roraima, não. Os juros são bem baixos e as parcelas cabem no bolso com tranquilidade”, explicou.

Parcerias institucionais são importantes para sucesso de projetos de fomento econômico

A realização da solenidade contou com o apoio do Sebrae Roraima, parceiro estratégico da Desenvolve em diversas frentes de fomento ao empreendedorismo local. A atuação conjunta das instituições fortalece o compromisso conjunto de garantir que o crédito chegue acompanhado de conhecimento, preparo e estrutura para que cada negócio beneficiado tenha condições reais de prosperar de forma sustentável.

O governador destacou a importância das parcerias institucionais, como a firmada com o Sebrae, na capacitação dos empreendedores locais. “O Sebrae é nosso grande parceiro em todos os segmentos: da agricultura familiar aos pequenos e médios empresários, e apoia com palestras, capacitação e apoio ao mercado de trabalho. São essas ações, junto com o Governo, que estão dando certo em Roraima”, concluiu Denarium.

A solenidade contou também com a presença de autoridades, representantes institucionais e empreendedores beneficiados.

O post Governo de Roraima libera R$ 500 mil em microcrédito para 70 empreendedores impulsionarem economia do Estado apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.