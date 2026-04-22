Governo de Roraima reforça fiscalização no Jundiá com atuação conjunta da Sefaz e PRF

Representantes da Sefaz (Secretaria da Fazenda) e da Polícia Rodoviária Federal se reuniram nesta sexta-feira, 17, para alinhar estratégias de cooperação voltadas ao fortalecimento da fiscalização no Posto Fiscal do Jundiá, localizado na divisa entre Roraima e Amazonas.

O secretário da Sefaz, Luiz Carlos Gomes, ressaltou que o local é considerado um ponto estratégico tanto para a arrecadação quanto para a segurança pública de Roraima.

“O posto exerce papel fundamental no controle do fluxo de entrada e saída de mercadorias no Estado. A localização permite monitoramento praticamente integral do trânsito rodoviário na região”, explicou.

O Posto Fiscal do Jundiá conta com tecnologia de escâner para inspeção de veículos de carga e passageiros, garantindo mais agilidade e precisão nas abordagens. A estrutura vem recebendo melhorias do Governo ao longo dos anos para atender com mais comodidade os servidores que atuam em regime de plantão. São 32 funcionários da Sefaz e 16 policiais rodoviários federais.

O auditor fiscal e chefe da Divisão de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, Vinicius Romano, destacou que a atuação integrada entre os órgãos vem sendo ampliada nos últimos anos, com o compartilhamento de informações, sistemas e dados de inteligência fiscal. Para ele, a parceria tem impacto direto no controle.

“A integração com a PRF, especialmente na troca de informações fiscais e de trânsito, fortalece significativamente a fiscalização e contribui para o combate a irregularidades e ilícitos tributários, gerando benefícios para toda a população”, afirmou.

O superintendente da PRF em Roraima, Marcelo Aguiar, ressaltou que a presença constante da instituição no posto já apresenta resultados positivos.

“Até então, a atuação da PRF no posto era pontual e esporádica. Com a nova configuração, a fiscalização passa a ser contínua, realizada em regime de revezamento entre equipes, ampliando o controle do transporte de cargas e o enfrentamento à criminalidade, como tráfico de drogas, armas e captura de foragidos da Justiça”, concluiu.

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