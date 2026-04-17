AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.11/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento, implantação e suporte de licença de uso de software jurídico com funcionalidades integradas de gestão de processos judiciais e administrativos atendendo as necessidades da Procuradoria Jurídica do Município de Bonito/MS.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35/2026

FAVORECIDO: SEDEP SERVIÇO DE ENTREGA E DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA.

CNPJ nº 37.535.259/0001-47

VALOR: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

PRAZO: 12 (doze) meses.

Bonito-MS, 17 de abril de 2026

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.