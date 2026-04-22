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Qualifica Guará abre inscrições para cursos gratuitos em parceria com o SENAI – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio do programa Qualifica Guará, em parceria com o SENAI, abre inscrições para novos cursos gratuitos de qualificação profissional.

A iniciativa tem como objetivo ampliar oportunidades, fortalecer a geração de renda e preparar os participantes para o mercado de trabalho, por meio de cursos presenciais com certificação reconhecida pelo SENAI.

 Período de inscrições:
 Dia 22 de abril: das 16h às 20h
 A partir do dia 23 de abril: das 09h às 20h

 Local: Qualifica Guará (Rua Santa Clara, 301 – Campinho)

Documentação necessária:
 Cópia do CPF;
 Cópia do RG (não será aceito CNH);
*Cópia do comprovante de endereço;
 Cópia do comprovante de escolaridade (mínimo: ensino fundamental completo).

 Para alunos de 16 e 17 anos:
É obrigatória a presença do responsável legal no ato da inscrição;
 Cópia dos documentos do aluno;
Cópia do CPF e RG do responsável legal.

 As vagas são limitadas e as turmas serão formadas conforme a demanda.

Invista no seu futuro e aproveite essa oportunidade de qualificação gratuita!

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