Qualifica Guará abre inscrições para cursos gratuitos em parceria com o SENAI – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio do programa Qualifica Guará, em parceria com o SENAI, abre inscrições para novos cursos gratuitos de qualificação profissional.

A iniciativa tem como objetivo ampliar oportunidades, fortalecer a geração de renda e preparar os participantes para o mercado de trabalho, por meio de cursos presenciais com certificação reconhecida pelo SENAI.

Período de inscrições:

Dia 22 de abril: das 16h às 20h

A partir do dia 23 de abril: das 09h às 20h

Local: Qualifica Guará (Rua Santa Clara, 301 – Campinho)

Documentação necessária:

Cópia do CPF;

Cópia do RG (não será aceito CNH);

*Cópia do comprovante de endereço;

Cópia do comprovante de escolaridade (mínimo: ensino fundamental completo).

Para alunos de 16 e 17 anos:

É obrigatória a presença do responsável legal no ato da inscrição;

Cópia dos documentos do aluno;

Cópia do CPF e RG do responsável legal.

As vagas são limitadas e as turmas serão formadas conforme a demanda.

Invista no seu futuro e aproveite essa oportunidade de qualificação gratuita!