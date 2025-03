Agência Minas Gerais | Educação lança novos perfis de acesso para o Diário Escolar Digital

Relacionadas



A partir desta segunda-feira (10/3), os especialistas e diretores das escolas estaduais de Minas Gerais terão acesso ao Diário Escolar Digital+ (DED+). A nova função da ferramenta foi desenvolvida pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) em parceria com a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge) e profissionais da rede, garantindo que as necessidades dos gestores escolares fossem atendidas de maneira eficaz.

Com o DED+, especialistas e diretores poderão acessar informações essenciais sobre as turmas, incluindo registros de aulas e atividades, lançamento de notas e frequências, além de relatórios individuais dos alunos e relatórios gerais das turmas. O sistema também permite uma gestão simplificada do fechamento do bimestre, com uma análise visual e organizada dos componentes curriculares.

“O DED+ traz inovações significativas para a administração escolar, facilitando o acompanhamento das pendências e a conclusão dos bimestres com mais eficiência,” afirma o assessor-chefe de Inovação da SEE/MG, Magno Peluso.

Uma das principais inovações do DED+ é o Painel de Acompanhamento do Fechamento do Bimestre, que apresenta um resumo dos componentes curriculares com pendências, os que já foram concluídos e aqueles que estão aptos para fechamento. Além disso, será possível filtrar informações por professor, turma ou agrupamento de turmas, facilitando a gestão escolar.

Próximas atualizações

A SEE/MG já está trabalhando no aprimoramento do DED+, com novos relatórios que serão disponibilizados ainda em 2025. Desenvolvido pela Prodemge, o DED+ contou com a colaboração de professores, diretores e especialistas da rede estadual. A migração do antigo Diário Escolar Digital para o DED+ está ocorrendo de forma gradual, com ambos os sistemas interligados para garantir a continuidade dos registros.

O gerente de produto da Prodemge, Matheus Silvino, destaca que o lançamento da nova funcionalidade torna a plataforma mais fácil e intuitiva, já que foi desenvolvida em conjunto com profissionais para atender necessidades reais da área, do dia a dia da rotina escolar.

Ele conta ainda que o lançamento desses perfis conclui a construção no novo sistema, com todas as funcionalidades e perfis de acesso que existiam no DED antigo. “O Diário antigo também permanece disponível para uso e adaptação dos usuários e a tendência é que seja descontinuado com o tempo, a partir do momento que os usuários se acostumem com DED+”.

A versão anterior do sistema ainda pode ser acessada neste endereço.

Acesso

Os profissionais da educação podem acessar o novo sistema neste site. O login pode ser realizado por três formas:

· Sistema de Segurança Corporativo (SSC): utilizando o CPF e a senha do portal do servidor;

· Sistema gov.br: acesso integrado com os dados cadastrados no gov.br;

· Certificado digital: para aqueles que possuem esse tipo de credencial.

Com a implementação dos perfis especialista e diretor no DED+, a gestão escolar ganha um importante reforço tecnológico, facilitando o acompanhamento pedagógico e promovendo uma administração mais eficiente dentro das escolas estaduais de Minas Gerais.