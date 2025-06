Apoio social reconstrói vidas de ex-moradores de rua

Duarte com a equipe de educadores sociais da Prefeitura: ajuda a quem mais precisa | Foto: PMSJC Entrevista com Wagner Rogério Duarte Autônomo e ex-morador de rua em São José Como a Prefeitura de São José te ajudou a deixar as ruas e reconstruir sua história de vida? Eu me encontrava em situação de rua, sem rumo. Para o mundo, eu era um caso perdido. Só não era perdido para Deus, mas precisava de ajuda e a Prefeitura me me deu a mão quando necessitei. Como o senhor aceitou o acolhimento? Aceitei o acolhimento depois de mais de 10 anos nas ruas. Não queria nada com nada. Fui para um abrigo, onde fiquei três meses, e depois para outro, onde fiquei dois meses. Aí fui abençoado pela Prefeitura com o auxílio moradia temporário, deixando os abrigos. Hoje moro no centro. Já estou há dois anos, quatro meses e 24 dias sem substância nenhuma. Eu tomava dois litros de pinga por dia e fumava crack. Fui dependente das drogas por seis anos. Voltou a trabalhar? Sim, como autônomo. Faço alguns bicos para sobreviver. Sua vida mudou? Completamente. Até o ar que eu respiro está mais doce. Qual foi a contribuição da Prefeitura? A Prefeitura me ajudou bastante. Só tinha um objetivo: levantar cedo para procurar bebida, cigarro e drogas. Comer nem pensar. Hoje, o meu foco é levantar cedo convidando o Espírito Santo para tomar um café. É o meu amigo e sou muito grato por isto. Voltei a me aproximar da minha família. Antigamente, nem família eu tinha. Para a minha família, eu estava morto devido à situação em que me encontrava nas ruas. Hoje, convivo com meu casal de filhos, com meus quatro netos e com meus sete irmãos. Tenho contato com todos eles, graças a Deus e a vocês da Prefeitura. Então, sua vida foi reconstruída? Sim. Tanto com minha família como com a sociedade. As pessoas me olhavam nas ruas de jeito um diferente. Eu chegava perto e as pessoas se afastavam. Hoje, as pessoas vêm até mim. Quem precisa de ajuda para sair das ruas pode contar com a Prefeitura de São José? A Prefeitura ajuda muito, em várias situações. Quem quer ajuda, consegue. Não vou falar que sou melhor do que quem está nas ruas porque minha história não é diferente das histórias deles. Eu passei por tudo que eles passaram e passam. Mas, se quiserem mudar de vida, a oportunidade está aqui. É o apoio social da Prefeitura. Meu recado para eles é: aceitem ajuda do apoio social. O primeiro passo é aceitar que perdeu e que esta vida não nos pertence mais. Aceitando ajuda, a situação vai mudar. Não é da noite para o dia. É com o tempo. Hoje, sou visto pela população de modo diferente. Dou meu testemunho para as pessoas e elas me perguntam se podem me dar um abraço. Isto me alegra muito.