Sorocaba é contemplada com 1.109 unidades residenciais subsidiadas pelo Governo do Estado – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), recebeu a confirmação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) do Estado de São Paulo, de que o município será contemplado com 1.109 Cartas de Crédito Imobiliário (CCI), como parte do programa Casa Paulista. Serão mais de R$ 17 milhões investidos em subsídios para compra de unidades residenciais em empreendimentos privados na cidade.

Os subsídios, no valor de R$ 13 mil, serão destinados às pessoas com faixa salarial de um a três salários mínimos. Os interessados poderão dar início ao processo de compra da unidade diretamente com as construtoras inseridas no programa Casa Paulista, após informados se, de fato, atendem aos requisitos exigidos para utilizar o benefício.

“O mercado imobiliário está em alta na nossa cidade. Sermos contemplados com mais esse programa estadual incentiva a aquisição da casa própria e facilita o processo de compra daqueles que sonham com um imóvel. Essa é uma grande conquista para a população sorocabana e ficamos felizes com o anúncio”, diz o secretário da Sehab, Sérgio Barreto, que acompanhou o evento na capital paulista.

Mais 150 imóveis via CCA

Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo também divulgou que outras 150 unidades serão financiadas em Sorocaba por meio de Cartas de Crédito Associativa (CCA). A modalidade é voltada à iniciativa privada para incentivar a construção de moradias, por meio de associações, cooperativas ou empresas, em que a CDHU concede financiamento às famílias com renda de até cinco salários mínimos, para empreendimentos inscritos por meio de editais de credenciamento.

Mais informações sobre esse anúncio do Estado, podem ser conferidas pelo link: https://www.agenciasp.sp.gov.br/sp-anuncia-227-mil-novas-moradias-a-148-cidades-do-estado-e-parceria-com-84-municipios-para-o-bairro-paulista/.