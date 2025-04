ASSISTIR Fluminense x Corinthians AO VIVO COM IMAGENS Brasileiro Feminino de 2025, HOJE (15/04), palpites, escalações

Por MRNews



O jogo entre Fluminense x Corinthians acontece HOJE (15) às 19 hs. O mandante da partida é Mengo que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO A1 2025. A maioria dos jogos do Feminino A1 será transmitida aqui no MRNews em parceira com a Globo e Sportv.

Fluminense x Corinthians pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo desta terça-feira (15)

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, 15 de abril de 2025, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As duas equipes chegam ao confronto com campanhas semelhantes, ambas somando sete pontos, o que promete um duelo equilibrado e decisivo na briga pelas primeiras posições da tabela.

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv 3, com cobertura completa a partir do pré-jogo.

Situação do Fluminense

O Tricolor Carioca vem de uma campanha consistente até aqui no Brasileirão. Com duas vitórias, um empate e uma derrota, a equipe comandada por Hoffmann Túlio ocupa a sétima posição na tabela e busca se consolidar no G8, zona de classificação para a próxima fase da competição. Jogando em casa, no entanto, o time ainda não venceu — o último resultado foi um empate sem gols com o Internacional. A atacante Lelê é a grande esperança de gols da equipe.

Situação do Corinthians

O Timão, atual vice-campeão paulista, tenta se recuperar após a derrota no clássico diante do Palmeiras, no último sábado. A equipe paulista também soma sete pontos (duas vitórias, um empate e uma derrota), mas ocupa a quinta colocação por conta do saldo de gols. Sob o comando de Lucas Piccinato, o Corinthians aposta no talento da atacante Ariel Godoi para buscar os três pontos fora de casa e aliviar a pressão após o tropeço no Dérbi.

Prováveis escalações

Fluminense:

Claudia; Karina, Gislaine, Yasmin e Sorriso; Claudinha, Xerife e Lurdinha; Raquel, Chú Santos e Lelê.

Técnico: Hoffmann Túlio.

Corinthians:

Nicole; Paulinha, Mariza, Thais Regina (Letícia Teles) e Juliete; Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque (Letícia Monteiro) e Andressa Alves; Eudimilla (Gabi Zanotti), Jaqueline (Gisela Robledo) e Ariel Godoi.

Técnico: Lucas Piccinato.

Confronto direto e expectativas

Historicamente, o Corinthians tem vantagem nos confrontos diante do Fluminense no futebol feminino, mas o momento atual mostra uma equipe carioca mais estruturada e com boa capacidade de competir de igual para igual. A promessa é de um jogo disputado e com boas chances de gols, principalmente com atacantes velozes e criativas em ambos os lados.

Ficha técnica

Jogo: Fluminense x Corinthians – 5ª rodada do Brasileirão Feminino

Data: 15/04/2025

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Sportv 3

Tags: Fluminense feminino, Corinthians feminino, Brasileirão Feminino 2025, onde assistir Fluminense x Corinthians, escalações, Sportv 3, futebol feminino.

Onde Assistir: A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e também pelo YouTube do Campeonato Brasileiro Futebol Feminino, trazendo toda a emoção do jogo para quem deseja acompanhar essa disputa ao vivo.

Fique ligado e não perca a chance de assistir a esse grande jogo entre os times pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2025.

Por supremas.com.br