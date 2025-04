Cabelos de Prata e Conviver do CRAS União celebram Páscoa com programação diversa

Celebração da Páscoa do Conviver e Cabelos de Prata – Foto: Diane Sampaio/PMBV



As atividades alusivas à Páscoa já começaram para os integrantes dos Projetos Cabelos de Prata e Conviver do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro União. Nesta segunda-feira, 14, eles se encontraram para compartilhar um momento de interação e troca de saberes por meio de rodas de conversa e confecção de lembrancinhas.

Os 110 integrantes do Cabelos de Prata e os 19 no Conviver participaram da roda de conversa sobre os símbolos da Páscoa. Em seguida, idosos voluntários ajudaram as crianças na produção de lembranças temáticas, momento que ressaltou a importância da aprendizagem entre gerações.

“As atividades são importantes para integrar os jovens e idosos nas datas comemorativas. Além disso, é um momento de interação, lazer e aprendizados para todos os integrantes. Elas também ajudam na saúde física e mental, servindo como uma forma de distração do dia a dia”, disse a gerente do CRAS União, Arlete Mendes.

Amor e cuidado

Maria Bezerra, 67 anos, é integrante do Cabelos de Prata há 4 anos. Com amor e cuidado, ensinou os mais novos a confeccionar as lembrancinhas, o que para ela lhe trouxe muios benefícios, além de representar um momento de alegria, principalmente em conjunto com o Conviver.

“É muito bom ter esse tipo de atividade com eles. Eu tenho orgulho de poder passar um pouquinho de conhecimento para as crianças, porque tenho um neto da mesma faixa etária. Além disso, amo todas as atividades que o projeto Cabelos de Prata nos proporciona. Sou feliz e grata em participar de todas elas, pois me ajudaram a melhorar a minha timidez”, disse.

Vinycius Almeida, 12 anos, está há pouco menos de um ano como integrante do Conviver. Para ele, compartilhar esse momento com os mais velhos tem um toque especial. E a lembrancinha feita por ele em conjunto com o Cabelos de Prata já possui destino certo.

“Eu gosto muito da Páscoa, de receber e dar presentes. Então, estou gostando bastante de estar aqui hoje. Participar com eles me faz sentir que estou interagindo com a minha avó. Porque é como se tivesse uma avó me ajudando. A lembrancinha que eu fiz será presente para a minha mãe”, disse.

As atividades alusivas à Páscoa no CRAS União vão ocorrer até terça-feira, 15.

Cabelos de Prata

Criado em 2001, tem suas ações voltadas às pessoas acima de 60 anos, contribuindo no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia, no fortalecimento dos vínculos familiares, do convívio comunitário e na prevenção de risco social. Além disso, os idosos recebem uma ajuda de custo no valor de R$300. Atualmente, conta com cerca de 1.400 integrantes.

Conviver

Criado em 2013, está disponível em todos os CRAS atendendo cerca de 500 integrantes de 7 a 17 anos. O projeto visa o fortalecimento das relações familiares e comunitárias.

Fonte: Da Redação