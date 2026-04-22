Em Sorocaba, Oficinas de Aprendizagem fortalecem o desenvolvimento dos estudantes com formações continuadas – Agência de Notícias

Por MRNews



Fotos: Divulgação/Sedu

As Oficinas de Aprendizagem, iniciadas no mês de março na rede municipal de ensino de Sorocaba, têm se consolidado como uma estratégia essencial da Secretaria da Educação (Sedu) para a recomposição das aprendizagens e o fortalecimento do desenvolvimento integral dos estudantes. Com formações mensais voltadas aos professores que atuam no projeto, a iniciativa busca qualificar continuamente as práticas pedagógicas e garantir um atendimento cada vez mais eficaz e sensível às necessidades dos alunos.

No mês de abril, foi realizada a formação com o tema “O caminho da aprendizagem no campo da Neurociência”, ministrada por Moises Luiz A. Rodrigues, psicólogo e neuropsicólogo da Equipe Multidisciplinar da Sedu. O encontro proporcionou reflexões importantes sobre como o funcionamento cerebral contribui para o processo de aprendizagem, ampliando o repertório dos educadores e fortalecendo suas práticas em sala.

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“Aprender envolve aspectos multissensoriais e a estimulação de diferentes áreas cognitivas, por meio de jogos e atividades diversificadas, permite ao professor desenvolver práticas mais eficazes e compreender melhor o processo de aprendizagem dos estudantes”, afirma o especialista.

Para os próximos meses, estão previstas novas formações, abordando temas como: Diagnóstica na Aprendizagem, Estratégias de Alfabetização e Intervenção na Matemática, reafirmando o compromisso com a formação continuada e com a qualidade do ensino ofertado na rede municipal de Sorocaba.

A gestora de Desenvolvimento Educacional, Flávia Arruda Costa, destaca a importância das oficinas. “As Oficinas de Aprendizagem são fundamentais para garantir um ensino mais individualizado, respeitando o ritmo de cada estudante. Por meio de atividades direcionadas, é possível identificar dificuldades, promover avanços e fortalecer a autoestima e o engajamento dos alunos.”

Na perspectiva das unidades escolares, o professor Rafael Kerche do Amaral, da E.M. “Renice Seraphim”, ressalta que o trabalho desenvolvido nas oficinas se diferencia pela ludicidade e pela necessária parceria entre os professores da classe regular e os das oficinas, contribuindo para um atendimento mais integrado e efetivo às crianças.

“As Oficinas de Aprendizagem são uma prioridade da nossa gestão e uma política pública estruturante da rede municipal de Sorocaba. Vamos manter e ampliar esse projeto com responsabilidade e continuidade, contando com o apoio decisivo dos gestores escolares e dos supervisores de ensino, que são peças-chave para garantir a qualidade, o acompanhamento e os resultados efetivos nas escolas”, ressalta o secretário da Educação, Fernando Marques.

Com essas ações a Secretaria da Educação de Sorocaba reafirma seu empenho em manter e ampliar o projeto, reconhecendo sua relevância para a promoção de uma educação mais inclusiva, equitativa e de qualidade para todos os estudantes. “As Oficinas de Aprendizagem materializam o compromisso da Secretaria da Educação com a garantia do direito de aprender, ao fomentar práticas pedagógicas intencionais, contextualizadas e inclusivas, que consideram as diferentes formas e ritmos de aprendizagem, fortalecendo o protagonismo dos estudantes e qualificando, de maneira consistente, o trabalho pedagógico nas unidades escolares”, finaliza a coordenadora administrativa, Izaura Mendes.