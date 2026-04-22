Leia aqui como será o funcionamento das unidades de saúde nos feriados de Tiradentes e São Jorge – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Unidades 24 horas vão manter o atendimento normalmente, sem interrupção – Divulgação

As unidades 24 horas da rede municipal de saúde – UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III – vão funcionar ininterruptamente durante os feriados de Tiradentes (21) e São Jorge (23) e no ponto facultativo da sexta-feira 24 de abril.

O Super Centro Carioca de Vacinação de Botafogo funcionará normalmente durante todo esse período, das 8h às 22h. As unidades do Super Centro Carioca de Vacinação da Zona Oeste, no ParkShoppingCampoGrande, e da Zona Norte, no Shopping Nova América, funcionarão de acordo com o horário dos centros comerciais.

As unidades de Atenção Primária – centros municipais de saúde, clínicas da família, centros de atenção psicossocial, policlínicas e centros municipais de reabilitação –, o Super Centro Carioca de Saúde de Benfica e o da Zona Oeste não abrirão nos dias dos dois feriados (21 e 23). Já na sexta-feira (24) e no sábado (25) funcionarão normalmente, nos seus respectivos horários.

Unidades que funcionam 24 horas:

– Hospital Municipal Souza Aguiar – Centro

– Hospital Municipal Miguel Couto – Gávea

– Hospital Municipal Salgado Filho – Méier

– Hospital Municipal Lourenço Jorge – Barra da Tijuca

– Hospital Municipal Pedro II – Santa Cruz

– Hospital Municipal Rocha Faria – Campo Grande

– Hospital Municipal Albert Schweitzer – Realengo

– Hospital Municipal Evandro Freire – Ilha do Governador

– Hospital Municipal Rocha Maia – Botafogo

– Hospital Municipal Francisco da Silva Telles – Irajá

– Hospital do Andaraí – Andaraí

– Hospital Cardoso Fontes – Jacarepaguá

– Hospital Maternidade Fernando Magalhães – São Cristóvão

– Hospital Maternidade Carmela Dutra – Lins de Vasconcelos

– Hospital Maternidade Herculano Pinheiro – Madureira

– Hospital Maternidade Alexander Fleming – Marechal Hermes

– Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda – Centro

– Hospital Maternidade Paulino Werneck – Ilha do Governador

– Hospital da Mulher Mariska Ribeiro – Bangu

– Maternidade Leila Diniz – Barra da Tijuca

– Maternidade da Rocinha – Rocinha

– Serviço de emergência da Policlínica César Pernetta – Méier

– Instituto Municipal Philippe Pinel – Botafogo

– UIS Arthur Villaboim – Paquetá

– UPA de Vila Kennedy

– UPA da Rocinha

– UPA do Complexo do Alemão

– UPA da Cidade de Deus

– UPA Manguinhos

– UPA de Santa Cruz / João XXIII

– UPA do Engenho de Dentro

– UPA de Madureira

– UPA de Costa Barros

– UPA de Senador Camará

– UPA Sepetiba

– UPA Paciência

– UPA Magalhães Bastos

– UPA Rocha Miranda

– UPA Del Castilho

– Centro de Emergência Regional Centro

– Centro de Emergência Regional Leblon

– Centro de Emergência Regional Barra

– Centro de Emergência Regional Ilha

– Centro de Emergência Regional Realengo

– Centro de Emergência Regional Campo Grande

– Centro de Emergência Regional Santa Cruz

– Centro de Emergência Regional Andaraí

– Centro de Emergência Regional Jacarepaguá

– Centro de Atenção Psicossocial Maria do Socorro Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Franco Basaglia

– Centro de Atenção Psicossocial Fernando Diniz

– Centro de Atenção Psicossocial João Ferreira Filho

– Centro de Atenção Psicossocial Profeta Gentileza

– Centro de Atenção Psicossocial Severino dos Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Clarice Lispector

– Centro de Atenção Psicossocial Manoel de Barros

– Centro de Atenção Psicossocial Arthur Bispo do Rosário

– Centro de Atenção Psicossocial Rubens Corrêa

– Centro de Atenção Psicossocial Lima Barreto

– Centro de Atenção Psicossocial Torquato Neto

– Centro de Atenção Psicossocial Ernesto Nazareth

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Raul Seixas

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Paulo da Portela

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Miriam Makeba

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Antônio Carlos Mussum

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Dona Ivone Lara

– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Maria Clara Machado

– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Maurício de Souza

– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Eliza Santa Roza