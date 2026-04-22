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Leia aqui como será o funcionamento das unidades de saúde nos feriados de Tiradentes e São Jorge – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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Unidades 24 horas vão manter o atendimento normalmente, sem interrupção – Divulgação

As unidades 24 horas da rede municipal de saúde – UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III – vão funcionar ininterruptamente durante os feriados de Tiradentes (21) e São Jorge (23) e no ponto facultativo da sexta-feira 24 de abril.

O Super Centro Carioca de Vacinação de Botafogo funcionará normalmente durante todo esse período, das 8h às 22h. As unidades do Super Centro Carioca de Vacinação da Zona Oeste, no ParkShoppingCampoGrande, e da Zona Norte, no Shopping Nova América, funcionarão de acordo com o horário dos centros comerciais.

As unidades de Atenção Primária – centros municipais de saúde, clínicas da família, centros de atenção psicossocial, policlínicas e centros municipais de reabilitação –, o Super Centro Carioca de Saúde de Benfica e o da Zona Oeste não abrirão nos dias dos dois feriados (21 e 23). Já na sexta-feira (24) e no sábado (25) funcionarão normalmente, nos seus respectivos horários.

Unidades que funcionam 24 horas:

– Hospital Municipal Souza Aguiar – Centro
– Hospital Municipal Miguel Couto – Gávea
– Hospital Municipal Salgado Filho – Méier
– Hospital Municipal Lourenço Jorge – Barra da Tijuca
– Hospital Municipal Pedro II – Santa Cruz
– Hospital Municipal Rocha Faria – Campo Grande
– Hospital Municipal Albert Schweitzer – Realengo
– Hospital Municipal Evandro Freire – Ilha do Governador
– Hospital Municipal Rocha Maia – Botafogo
– Hospital Municipal Francisco da Silva Telles – Irajá
– Hospital do Andaraí – Andaraí
– Hospital Cardoso Fontes – Jacarepaguá
– Hospital Maternidade Fernando Magalhães – São Cristóvão
– Hospital Maternidade Carmela Dutra – Lins de Vasconcelos
– Hospital Maternidade Herculano Pinheiro – Madureira
– Hospital Maternidade Alexander Fleming – Marechal Hermes
– Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda – Centro
– Hospital Maternidade Paulino Werneck – Ilha do Governador
– Hospital da Mulher Mariska Ribeiro – Bangu
– Maternidade Leila Diniz – Barra da Tijuca
– Maternidade da Rocinha – Rocinha
– Serviço de emergência da Policlínica César Pernetta – Méier
– Instituto Municipal Philippe Pinel – Botafogo
– UIS Arthur Villaboim – Paquetá
– UPA de Vila Kennedy
– UPA da Rocinha
– UPA do Complexo do Alemão
– UPA da Cidade de Deus
– UPA Manguinhos
– UPA de Santa Cruz / João XXIII
– UPA do Engenho de Dentro
– UPA de Madureira
– UPA de Costa Barros
– UPA de Senador Camará
– UPA Sepetiba
– UPA Paciência
– UPA Magalhães Bastos
– UPA Rocha Miranda
– UPA Del Castilho
– Centro de Emergência Regional Centro
– Centro de Emergência Regional Leblon
– Centro de Emergência Regional Barra
– Centro de Emergência Regional Ilha
– Centro de Emergência Regional Realengo
– Centro de Emergência Regional Campo Grande
– Centro de Emergência Regional Santa Cruz
– Centro de Emergência Regional Andaraí
– Centro de Emergência Regional Jacarepaguá
– Centro de Atenção Psicossocial Maria do Socorro Santos
– Centro de Atenção Psicossocial Franco Basaglia
– Centro de Atenção Psicossocial Fernando Diniz
– Centro de Atenção Psicossocial João Ferreira Filho
– Centro de Atenção Psicossocial Profeta Gentileza
– Centro de Atenção Psicossocial Severino dos Santos
– Centro de Atenção Psicossocial Clarice Lispector
– Centro de Atenção Psicossocial Manoel de Barros
– Centro de Atenção Psicossocial Arthur Bispo do Rosário
– Centro de Atenção Psicossocial Rubens Corrêa
– Centro de Atenção Psicossocial Lima Barreto
– Centro de Atenção Psicossocial Torquato Neto
– Centro de Atenção Psicossocial Ernesto Nazareth
– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Raul Seixas
– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Paulo da Portela
– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Miriam Makeba
– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Antônio Carlos Mussum
– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas Dona Ivone Lara
– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Maria Clara Machado
– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Maurício de Souza
– Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Eliza Santa Roza

Categoria:

  • 17 de abril de 2026
    • Marcações: Rede municipal de saúde Super Centro Carioca de Vacinação unidades da rede municipal de saúde

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