Bia Haddad enfrentara número 4 do mundo nas quartas

Por MRNews



A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, número 21 no ranking feminino, arrancou uma emocionante vitória de virada por 2 sets a 1 sobre a ucraniana Elina Svitolina, número 14 do mundo, assegurando presença nas quartas de final WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha), última competição preparatória para o Torneio de Wimbledon. A paulista de 29 anos terá um desafio e tanto pela frente nas quartas: ela enfrentará a italiana Jasmine Paoline, atual número 4 do mundo e recém-campeã do Masters 100 de Roma no mês passado. O jogo está programado para esta quinta (26), com início a partir das 6h40 (horário de Brasília).

A primeira parcial não foi boa para a brasileira, que teve o serviço quebrado pela ucraniana no sexto game, e depois levou o set por 3/6. Na parcial seguinte, Bia ditou o ritmo até ganhar a parcial por 6/4, empatando o jogo em 1 set a 1, e forçando a realização da terceira e decisiva parcial. Foi o set mais equilibrado do embate: ambas as tenistas somaram duas quebras de serviço elevaram a definição para o tie-break. Bia chegou a abrir vantagem de 6/3 sobre Svitolina, mas depois oscilou e deixou a ucraniana encostar. No final, a brasileira levou a melhor, ganhando por 9/7 e selando a classificação às quartas do torneio alemão, três dias após conquistar o título de duplas no WTA 250 de Nottingham, ao lado da alemã Laura Siegemund.

Quem também comemorou hoje (25) no WTA 500 de Bad Homburg foi a paulista Luisa Stefani e a parceira Timea Babos (Hungria), que se classificaram às semifinais de duplas, ao derrotarem a japonesa Makoto Ninomiya e a norueguesa Ulrikke Eikeri por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2). Recém-campeãs no WTA 500 de Estrasburgo, Stefani e Babos lutarão por uma vaga na final de duplas na próxima sexta (27). Elas medirão forças com a parceria da ucraniana Lyudmyla Kichenok com a australiana Ellen Perez.

“Mais um bom jogo hoje. Sacando bem e pressionando nos games de devolução do começo ao fim. Mais uma vitória sólida e agora temos a quinta-feira para treinar e se preparar para a semi no dia seguinte”

Jogo de João Fonseca é interrompido na Inglaterra

O carioca João Fonseca (57º no ranking) acabara de empatar a partida contra o número 5 do mundo, o norte-americano Taylor Fritz, em duelo das oitavas de final no ATP 250 de Eastbourne (Inglaterra), quando caiu a luminosidade natural na quadra de piso de grama. Eram 20h35 minutos no horário local – e 16h35 em Brasília – quando o supervisor do torneio Jerry Armstrong suspendeu a partida, que será retomada nesta quinta (26) – o horário ainda não foi definido pelos organizadores.

Coming up CLUTCH 🙌 Fonseca takes the second 7-6(5) against Fritz to force a decider in Eastbourne. @the_LTA | #LexusEastbouneOpen pic.twitter.com/nedds4mei7 — ATP Tour (@atptour) June 25, 2025

No início do embate, o jovem tenista brasileiro sofreu uma quebra de serviço logo no segundo game contra o norte-americano, favorito ao título, que ganhou a parcial por 6/3. No set seguinte, João foi bem mais combativo e derrotou Fritz no tie-break, por 7/6 (7-5).

Melo e Matos se despedem de ATP de Mallorca

A dupla do mineiro Marcelo Melo com o gaúcho Rafael Matos deu adeus ao ATP de Mallorca (Espanha). Nesta quarta (25), eles foram superados nas quartas de final pela dupla cabeça de have 4 – formada pelo indiano Yuki Bhambri com o norte-americano Robert Galloway – por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3).