PALPITES Tolima x Melgar Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores da América, Hoje (20/02), ESCALAÇÕES

O jogo entre Tolima x Melgar acontece Hoje (20/02) às 19 hs. O mandante da partida Tolima QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Onde Assistir Tolima x Melgar pela Copa Libertadores

Também pela fase preliminar da Copa Libertadores, o Tolima, da Colômbia, recebe o Melgar, do Peru, nesta quinta-feira (20/02/2025) no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué. O jogo terá início às 21h30 (horário de Brasília) e é decisivo para que ambas as equipes garantam uma vaga na fase de grupos da competição.

Transmissão ao Vivo

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar cada lance deste confronto emocionante através do serviço de streaming Paramount+, que transmitirá o jogo ao vivo. Acompanhe ao vivo em seried.com.br

O Confronto

Ambos os times entram em campo determinados a avançar na Libertadores. O Tolima buscará aproveitar o fator casa para impor seu ritmo, enquanto o Melgar, conhecido pela sua garra, tentará surpreender e conquistar pontos fora de casa. A partida promete muita intensidade e disputas acirradas, características marcantes dos duelos na fase preliminar do torneio continental.

Fique atento e não perca nenhum detalhe deste confronto, que pode definir o destino de uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2025. Aproveite para acompanhar ao vivo pelo Paramount+ e esteja por dentro de todas as atualizações do jogo aqui no Regionalzão Notícias.

