Equipes do IFSP são classificados para a fase nacional da Huawei ICT – IFSP

Etapa acontece no dia 24 de fevereiro no Rio de Janeiro; vencedores seguem para China

Três equipes do IFSP participam, no dia 24 de fevereiro, da fase nacional da Huawei ICT Competition e Innovation 2024-2025, um dos maiores torneios de tecnologia do mundo, organizado pela empresa Huawei.

O objetivo do evento é desenvolver talentos na área de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), promovendo inovação, aprendizado e o desenvolvimento de habilidades práticas.

Os temas são divididos em três categorias: redes de conectividade (como WLAM, segurança e datacom), nuvem (como big data e inteligência artificial) e computação (como openEuler, openGauss e Kunpeng).

As equipes são formadas por três estudantes e um professor. Todos participam de palestras, atividades e apresentações de projetos, os quais são analisados por especialistas.

No IFSP, foram selecionadas as seguintes equipes:

Campus Catanduva

Alunos: Eduardo Rogério Malaquias Chagas, Gabriel Luiz de Oliveira e Diulia Vitoria Faria Ribeiro

Professor: Márcio Andrey Teixeira

Campus Bragança Paulista

Alunos: João Pedro Mattos Rodrigues Camargo, Lucas Pinheiro da Silva e Pedro Gabriel de Oliveira Ferrarezzo

Professor: Clayton Eduardo dos Santos

Campus Guarulhos

Alunos: Renan Carlos de Oliveira, Diogo de Almeida e Pedro Schizato

Professor: Cristiano Alves Pessoa

As equipes selecionadas durante a final nacional, no Rio de Janeiro, se somarão às finalistas mundiais na sede da Huawei, na China, em maio de 2025. Em todas as etapas da competição, os competidores testarão os conhecimentos por meio de provas e exames práticos por equipes.

O programa ICT Competition atrai anualmente cerca de 170 mil estudantes de duas mil universidades e faculdades, representando mais de 80 países. Nas finais de 2024, foram 160 equipes classificadas, de 49 países dos cinco continentes.

Na última edição do evento, alunos de Institutos Federais e universidades brasileiras alcançaram os primeiros lugares na competição.

Os vencedores recebem incentivos para continuarem suas pesquisas.