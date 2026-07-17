Sesau fortalece estratégias para garantir segurança do paciente na rede estadual

A Sesau (Secretaria de Saúde) tem intensificado as estratégias voltadas para a segurança do paciente dentro das unidades de saúde da rede estadual, com ações contínuas que reforçam a qualidade da assistência e a redução de riscos durante os atendimentos.

As iniciativas fazem parte do Plano Estadual para a Gestão Integrada da Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, que foi elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente, da CGVS (Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde). O documento estabelece três objetivos específicos e 12 metas voltadas ao fortalecimento da cultura de segurança e à melhoria dos serviços ofertados à população.

O plano define metas específicas até 2030, como alcançar altos índices de participação de hospitais com leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) em avaliações nacionais de práticas de segurança do paciente, além de ampliar a adesão de unidades sem UTI e serviços da Atenção Primária aos processos de autoavaliação.

Entre as ações já desenvolvidas pelo Núcleo estão fiscalizações sanitárias, monitoramento de incidentes e eventos adversos por meio do sistema Notivisa (Sistema de Notificações para a Vigilância Sanitária), além do apoio técnico voltado para as unidades de saúde com a divulgação de diretrizes, protocolos e documentos orientadores.

“Esse Plano deve promover a implementação de ações de melhoria da cultura de segurança do paciente e da qualidade assistencial no serviço de saúde do estado, e ainda desenvolver ações de vigilância, estímulo a notificação e investigação dos incidentes e eventos adversos relacionados à assistência à saúde, em consonância com o Plano Nacional da Anvisa”, afirmou a gerente do Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar e Segurança do Paciente da Vigilância Sanitária, Suelen Belo.

Como parte do planejamento, outras ações também estão previstas para serem realizadas ainda este ano.

“Nós faremos ainda o treinamento com hospitais do interior no tema de segurança do paciente, também de controle de infecção, além da participação nas ações de segurança do paciente no Planifica SUS em conjunto com a Coordenação de Atenção Básica”, destacou.

Durante o mês de abril, quando é realizada a campanha nacional “Abril pela Segurança do Paciente”, os serviços são estimulados a intensificar ações voltadas à prevenção de riscos e à promoção de uma assistência mais segura, alinhadas ao tema deste ano: “Qualidade, segurança e vidas protegidas: um compromisso permanente do SUS”.

Abril pela segurança do paciente

Em 2026, o tema do Ministério da Saúde para o Dia Nacional da Segurança do Paciente, que foi celebrado no dia 01 de abril, se chama “Qualidade, segurança e vidas protegidas: um compromisso permanente do SUS”.

“A campanha mostra que a segurança do paciente deve ser prioridade em todos os níveis de atenção, em toda a rede de atenção à saúde. Isso reforça que a segurança do paciente não é uma ação só de vigilância sanitária, mas de toda a rede de atenção à saúde”, destacou Suelen.

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