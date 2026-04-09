Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 9 de abril

Quinta-feira (9/4) em Minas Gerais de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri, Metropolitana e Central Mineira. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 16° e a máxima de 35° C.





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