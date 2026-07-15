Defesa Civil Estadual orienta municípios sobre mapeamento de áreas de risco

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima), realizou nesta quarta-feira, 8, uma reunião virtual com representantes das Defesas Civis municipais para alinhar ações preventivas diante do período chuvoso.

Participaram do encontro gestores de seis municípios: Rorainópolis, Iracema, Normandia, Mucajaí, Uiramutã e Amajari. Durante a reunião, as equipes foram orientadas a mapear áreas suscetíveis a desastres naturais, além de identificar o número de moradores que podem ser afetados.

Também foram discutidos os impactos econômicos, como prejuízos na produção e no escoamento agrícola, e os riscos sociais, a exemplo da possível interrupção de aulas em áreas atingidas.

De acordo com o diretor executivo da Defesa Civil estadual, coronel Cidinei Silva, essas informações são essenciais para a elaboração dos Planos de Contingência da Operação Inverno.

“Com esses dados, os municípios conseguem estruturar suas equipes de resposta e definir responsabilidades, garantindo uma atuação mais eficiente em situações de emergência”, explicou.

O coronel destacou ainda a importância do monitoramento das condições climáticas. “É fundamental que as Defesas Civis acompanhem a previsão meteorológica. As chuvas mais intensas estão previstas a partir de maio, embora o volume atual esteja dentro da normalidade”, afirmou.

Segundo ele, regiões com áreas serranas, como Amajari, Pacaraima, Uiramutã e Normandia, tendem a registrar maiores volumes de chuva e exigem atenção redobrada.

A Defesa Civil estadual também deve intensificar o apoio técnico aos municípios. Ainda neste mês, uma equipe será enviada ao Amajari para auxiliar na elaboração do plano de contingência local.

“Estamos saindo do período de estiagem, marcado por incêndios florestais, e iniciando uma nova fase, que exige preparação para os impactos das chuvas”, concluiu.

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