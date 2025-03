Governo de Roraima realiza entrega de 90 matrizes leiteiras para famílias produtoras do Cantá

Funcionária pública aposentada, a produtora rural Zulmira da Silva vive em uma propriedade na BR-432, no município do Cantá. Ela se dedica totalmente à produção de produtos derivados do leite, como queijo, doce de leite e outros produtos que geram a renda para ela e a família.

Agora a agricultora, que sempre quis ampliar a produção, terá a oportunidade de realizar essa mudança com mais uma entrega do programa Roraima Mais Leite, que ocorreu neste sábado, 22, na região da Confiança I. Contando com Zulmira, 18 produtores foram contemplados nesta etapa do programa executado pelo Governo de Roraima.

“Eu acredito que para todos nós que estamos recebendo essas novilhas, esse programa será um grande incentivo, pois vai aumentar a nossa renda familiar. Eu já trabalho vendendo leite, fazendo queijo e doce, então já tenho um pouquinho de renda dessa venda no meu sítio. E hoje fomos beneficiados com essas novilhas. Só tenho a agradecer”, declarou Zulmira.

A ação entregou 90 novilhas meio sangue da raça Girolando, que serão utilizados no desenvolvimento das atividades do programa Roraima Mais Leite, que fortalece e estrutura a cadeia produtiva do leite no Estado, além de promover desenvolvimento sustentável do setor e a qualidade de vida da população.

Com a nova etapa, o programa Roraima Mais Leite já totaliza 915 novilhas entregues para fomentar a produção de lácteos. Além do Cantá, os municípios de Boa Vista, Mucajaí, Iracema, Caracaraí, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luiz e Caroebe tiveram suas bacias leiteiras fomentadas com os repasses das matrizes.

Quem também foi beneficiado pela ação foi o produtor rural Damião da Cunha Soares, da região da Serra Grande II. Atualmente com uma produção de 20 litros de leite por dia em sua propriedade, ele reforçou que o principal benefício com a entregas das matrizes leiteiras vai ser o aumento da renda.

“Eu só tenho a agradecer ao Governo por esse projeto. É um presente a entrega dessas vacas, porque vão aumentar mais a minha renda. Todo dia eu vendo esse leite por R$ 6 o litro, e agora a renda vai aumentar”, avaliou Soares.

A ENTREGA

A solenidade foi realizada na fazenda Casa Branca, e contou com a presença do governador de Roraima Antonio Denarium, do vice-governador Edilson Damião, produtores da agricultura familiar do Cantá e autoridades. Durante a ação, foram entregues para famílias de baixa renda 100 redes e mosquiteiros, como parte do programa Rede do Bem.

De acordo com o governador, o programa Roraima Mais Leite é o maior projeto de bacia leiteira da história do Estado. Ao todo, serão entregues 3 mil matrizes prenhes com diagnóstico de gestação confirmado, beneficiando diretamente pequenos pecuaristas da agricultura familiar. Denarium também destacou os demais programas do Governo voltados ao crescimento da agricultura familiar e indígena.

“Nós temos os maiores programas voltados à agricultura familiar e indígena da história de Roraima. Temos os projetos de plantio de milho, de feijão e mandioca, além dos projetos de piscicultura e avicultura. Para a continuidade dessas ações, estamos qualificando os nossos produtores para que todos tenham uma renda melhor”, destacou Denarium.

O secretário de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, Márcio Grangeiro, pontuou que, assim como ocorreu nos demais municípios atendidos pelo Roraima Mais Leite, os produtores rurais do Cantá terão a oportunidade de garantir mais segurança alimentar, além de gerar renda para as propriedades e mais empregos, trazendo o crescimento da economia local.

“O programa Roraima Mais Leite tem esse papel fundamental de dinamizar a economia local e dar oportunidade para que a cadeia de produção leiteira se estruture no estado de Roraima, de forma que os produtores e indústrias que já estão instaladas consigam colocar no mercado roraimense um leite regional com qualidade superior. Isso garante que os recursos oriundos da produção desse leite circulem no nosso estado, dando oportunidade na diversificação de mais outras atividades produtivas”, explicou Grangeiro.

