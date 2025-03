Presidente da Faperr é eleito diretor regional do Norte

No penúltimo dia da 67ª edição do Fórum Nacional do CONFAP (Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa), sediada no Amapá, o Governo do Estado, por meio da Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima), participou da eleição da nova diretoria. Representando a região Norte, o presidente da Faperr, Pedro Cerino, foi eleito diretor regional.

O evento, organizado em parceria com a Fapeap (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá), também elegeu o novo presidente do CONFAP, Márcio de Araújo Pereira, atual presidente da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul). Posteriormente, o vice-presidente eleito foi Marcel do Nascimento Botelho, atual presidente da Fapespa (Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas).

Pedro Cerino, novo diretor regional, ressaltou a importância e a representatividade do norte na decisão. “Para nós, é uma satisfação muito grande poder contribuir e colaborar para o desenvolvimento da ciência, inovação e tecnologia de Roraima e do Brasil. Assumir essa posição na diretoria do CONFAP representa um compromisso ainda maior com o fortalecimento da pesquisa na região Norte, promovendo parcerias estratégicas e ampliando oportunidades para os pesquisadores e instituições que trabalham pelo avanço do conhecimento e pelo desenvolvimento sustentável”, afirmou.

As demais diretorias regionais do Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, ficaram a cargo de Odir Dellagostin, Fábio Guedes, Marco Antônio Costa e Carlos Alberto Arruda, respectivamente.

O ex-presidente do CONFAP, Odir Dellagostin, agradeceu e parabenizou a nova diretoria. “Quero que essa trajetória tenha continuidade e por isso é importante o CONFAP ocupar todos os espaços que é convidado a participar. E levar adiante esse trabalho, aprimorá-lo e tenho certeza que vocês têm toda a capacidade para fazerem isso, muito obrigado e boa gestão”, enfatizou.

O novo presidente, Márcio de Araújo, destacou a pluralidade das Fundações de Amparo à Pesquisa. “Nós somos os estados, nós somos os pesquisadores, as pessoas, os colaboradores e os servidores, nós somos as pesquisas, nós chegamos mais rápido e conseguimos executar. Estamos nas escolas, nas universidades, nós contribuímos muito para esse país e dessa forma continuará.”

