Roraima reforça divulgação do turismo em eventos nacionais

De 28 de março a 1º de abril, Curitiba, capital do Paraná, será palco da 17ª edição da Convenção Schultz, o maior evento privado de turismo do Brasil. Com a participação de mais de 450 agentes de viagens de 144 cidades de todo o país, o evento se torna uma oportunidade estratégica para Roraima consolidar sua presença no mercado nacional de turismo.

O Detur (Departamento de Turismo) da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), aproveita a ocasião para divulgar seus atrativos turísticos para agentes de viagens e operadores de todo o Brasil.

Em 2024, o Estado já havia feito sua promoção no Sul do país, na Feira da Ugarte (União Gaúcha das Operadoras e Representantes de Turismo), e agora, em 2025, almeja estreitar relações com a Schultz, uma das maiores operadoras do Brasil, que ainda não conhece o produto turístico de Roraima. Bruno Muniz de Brito, diretor do Detur, destacou a importância da convenção.

“Nós iremos apresentar para todos os agentes de turismo da Operadora Schultz o produto turístico Roraima, para essa que é uma das maiores empresas emissoras do setor no Brasil, e divulgar o destino para o mercado paranaense e brasileiro”, afirmou. O evento será uma vitrine para o Estado, que busca ampliar sua visibilidade e atrair mais turistas de diferentes regiões do país.

A Convenção Schultz será realizada no Hotel Pestana, com a abertura oficial no Museu Oscar Niemeyer. Espera-se que entre 430 e 450 pessoas participem diariamente do evento, que contará com palestras, mesas de negócios, dinâmicas e oportunidades de parcerias estratégicas. Além dos agentes de viagens, o evento reunirá fornecedores, autoridades e outros parceiros da Schultz, proporcionando uma agenda focada em conteúdo qualificado e inovações para o setor.

A participação de Roraima na convenção integra uma série de ações para promover o turismo no Estado, que está cada vez mais inserido nas discussões e estratégias do setor em nível nacional. A parceria com o Viaje Paraná, órgão responsável por promover o turismo no Estado, também destaca o empenho conjunto para expandir as oportunidades de negócios no setor turístico.

