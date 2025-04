Seplan divulga pesquisa de preços de itens tradicionais do período festivo

Posted on

O Governo de Roraima retoma, nesta quarta-feira, 12, as atividades do programa Cuidando do Servidor. Para marcar a reabertura, os servidores públicos estaduais terão a oportunidade de participar de uma palestra especial com o renomado treinador brasileiro de basquete, José Alves Neto. O evento, intitulado “Busca pelo Êxito”, será realizado às 9h, no Auditório do […]