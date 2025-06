13ª etapa dos Jogos Escolares de Roraima define classificados para fase final da competição

Mais de 700 alunos-atletas participaram neste fim de semana da 13ª Etapa Municipal dos 52º JERs (Jogos Escolares de Roraima), realizada em Pacaraima, no interior de Roraima. A etapa foi classificatória para a grande final da competição, prevista para o mês de julho, em Boa Vista.

Organizado pelo Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) e do IDR (Instituto do Desporto de Roraima), o evento contou com o apoio da Prefeitura de Pacaraima e movimentou a cidade com disputas em cinco modalidades: futsal, futebol, voleibol, vôlei de praia e tiro com arco.

Nem mesmo o tempo chuvoso da Serra de Pacaraima desanimou os atletas. As partidas foram marcadas por dedicação e emoção. Um dos destaques da competição foi o desempenho da equipe da Escola Estadual Indígena José Marcolino, da comunidade indígena Contão.

“Lutamos muito pela classificação. Desde o início, esse era o nosso objetivo: vir e ganhar. Graças a Deus, pela vontade Dele, conseguimos. E agora vamos trabalhar para representar o nosso município de Pacaraima lá na capital”, disse, satisfeito, o atleta Edjanio Ramos, do futebol de campo.

Última etapa classificatória será em Uiramutã

As etapas classificatórias dos 52º JERs estão chegando ao fim. Após percorrer os municípios do interior com um novo formato de classificação, a última etapa será realizada em Uiramutã, entre os dias 20 e 22 de junho.

A equipe do IDR se deslocará para a região das Serras já nesta terça-feira, dia 17, levando estrutura completa, incluindo arbitragem, alimentação, alojamento e transporte.

“Estamos finalizando nossas etapas classificatórias pelo interior com muito sucesso. Nessas 13 fases, movimentamos mais de 5,5 mil participantes em diversas modalidades e observamos como o desporto escolar cresceu na rede estadual de ensino, fruto dos investimentos do Governo. Tenho certeza de que Uiramutã vai encerrar as classificatórias no interior com chave de ouro”, destacou o diretor do IDR, Dinaildo Barreto.

Recorde de inscritos nos Jogos Escolares

A edição 2024 dos Jogos Escolares de Roraima bateu recorde de participação, com 10.383 estudantes inscritos em todo o estado. Após as fases classificatórias no interior, o cronograma segue em julho com as Etapas de Atletismo, Capital e a grande final em Boa Vista.

Os vencedores em cada modalidade e categoria da etapa final garantem vaga nas competições nacionais: os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), que acontecerão em Minas Gerais em outubro, e os Jogos da Juventude, marcados para setembro, em Brasília.

Conheça os classificados de Pacaraima

Na modalidade vôlei de praia, as duplas vencedoras foram, na categoria infantil masculino, o Colégio Estadual Militarizado Cícero Vieira Neto, da sede do município e no feminino, a Escola Estadual Indígena José Malheiros, comunidade indígena Guariba. Na categoria mirim masculino e feminino, as duplas da Escola Estadual Indígena Índio Manoel Barbosa, da comunidade indígena Sorocaima II levaram a melhor.

No voleibol, a Escola Estadual Indígena José Marcolino, comunidade indígena Contão foi a classificada na categoria infantil masculino. Na modalidade tiro com arco, infantil masculino, vitória dos estudantes da Escola Estadual Indígena José Marcolino e Escola Estadual Indígena Siminiyo, comunidade indígena Canta Galo. Na categoria infantil feminino, a Escola Estadual Indígena Bento Louredo da Silva, comunidade indígena Bananal.

No futsal mirim feminino, classificada a equipe do CEM Cícero Viera Neto e no masculino, a Escola Estadual Indígena José Marcolino. Na categoria infantil masculino e feminino, vitória dos times do CEM Cícero Viera Neto. No futebol de campo, a Escola Estadual Indígena José Marcolino na categoria infantil masculino foi a classificada.

O post 13ª etapa dos Jogos Escolares de Roraima define classificados para fase final da competição apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.