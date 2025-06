SONORA – Vendas de materiais de construção crescem 7,6% e impulsionam 18,5 mil micro e pequenos comércios em Santa Catarina

O comércio de materiais de construção em Santa Catarina acumula alta de 7,6% nas vendas em 2025, superando a média nacional de 3,8%.

Foi o terceiro estado do país com maior crescimento no setor, atrás apenas de Ceará (18%) e Rio Grande do Sul (11,4%).

Os dados do IBGE, complementados por um estudo do Sebrae SC, mostram que esse desempenho positivo impulsiona mais de 18,5 mil micro e pequenas empresas (MPEs) especializadas na venda de ferragens, vidros, tintas, madeira e outros insumos.

O aquecimento do mercado imobiliário, impulsionado pela construção de novos empreendimentos e pela demanda por reformas pontuais, tem sido um dos principais motores desse crescimento.

Além disso, o estudo do Sebrae SC aponta que os consumidores estão priorizando compras frequentes e fragmentadas, valorizando a agilidade, proximidade e atendimento das lojas de bairro.

Para o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, o aumento da renda do catarinense é um dos motivos que explicam o crescimento:

