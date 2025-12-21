Mutirão de cirurgias de hérnia beneficia pacientes em Rorainópolis

O mutirão de cirurgias de hérnia foi realizado em Rorainópolis, onde ocorreram 20 procedimentos cirúrgicos no Hospital Regional Sul Ottomar de Souza Pinto. Outras 50 operações ocorrem no HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento).

No município localizado no sul do Estado, foram atendidos pacientes que aguardavam na fila do SUS (Sistema Único de Saúde). Em Roraima, essa ação iniciou nessa segunda-feira, 8.

As cirurgias foram realizadas com o apoio de cirurgiões voluntários da Sociedade Brasileira de Hérnia, que também qualificou os profissionais das unidades de saúde.

O diretor do Hospital Regional Sul Ottomar de Souza Pinto, Natã Freire, destacou a importância da ação tanto para os pacientes quanto para o fortalecimento da equipe médica local.

“Fizemos cirurgias de hérnia juntamente com alguns cirurgiões que vieram de fora de Roraima. Os profissionais fizeram cirurgias de hérnia por videolaparoscopia e de hérnia com anestesia local, utilizando algumas técnicas novas que nunca tinham sido feitas aqui em Rorainópolis”, afirmou o diretor-geral do Hospital, Natã Freire

A ação integra a estratégia da Secretaria de Saúde para reduzir filas de cirurgias eletivas, ampliar o acesso aos serviços de saúde no interior e promover a qualificação contínua dos profissionais da rede estadual, garantindo atendimento mais moderno, seguro e humanizado à população.

“Estamos muito felizes com esses procedimentos. Esse trabalho ajuda muito, além de capacitar os nossos médicos aqui do hospital com novas técnicas, assim como aperfeiçoa os seus atendimentos aqui”, ressaltou o diretor.

