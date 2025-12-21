Boa Vista e Roraima Notícias

Mutirão de cirurgias de hérnia beneficia pacientes em Rorainópolis

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Mutirão de cirurgias de hérnia beneficia pacientes em Rorainópolis

O mutirão de cirurgias de hérnia foi realizado em Rorainópolis, onde ocorreram 20 procedimentos cirúrgicos no Hospital Regional Sul Ottomar de Souza Pinto. Outras 50 operações ocorrem no HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento).

No município localizado no sul do Estado, foram atendidos pacientes que aguardavam na fila do SUS (Sistema Único de Saúde). Em Roraima, essa ação iniciou nessa segunda-feira, 8.

As cirurgias foram realizadas com o apoio de cirurgiões voluntários da Sociedade Brasileira de Hérnia, que também qualificou os profissionais das unidades de saúde.

O diretor do Hospital Regional Sul Ottomar de Souza Pinto, Natã Freire, destacou a importância da ação tanto para os pacientes quanto para o fortalecimento da equipe médica local.

“Fizemos cirurgias de hérnia juntamente com alguns cirurgiões que vieram de fora de Roraima. Os profissionais fizeram cirurgias de hérnia por videolaparoscopia e de hérnia com anestesia local, utilizando algumas técnicas novas que nunca tinham sido feitas aqui em Rorainópolis”, afirmou o diretor-geral do Hospital, Natã Freire

A ação integra a estratégia da Secretaria de Saúde para reduzir filas de cirurgias eletivas, ampliar o acesso aos serviços de saúde no interior e promover a qualificação contínua dos profissionais da rede estadual, garantindo atendimento mais moderno, seguro e humanizado à população.

“Estamos muito felizes com esses procedimentos. Esse trabalho ajuda muito, além de capacitar os nossos médicos aqui do hospital com novas técnicas, assim como aperfeiçoa os seus atendimentos aqui”, ressaltou o diretor.

O post Mutirão de cirurgias de hérnia beneficia pacientes em Rorainópolis apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
Boa Vista e Roraima Notícias

Governo de Roraima cria nove escolas indígenas e firma cooperação técnica com o CIR

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo de Roraima deu um passo importante para fortalecer a Educação Escolar Indígena no Estado. Na tarde desta quarta-feira, 24, o governador Antonio Denarium assinou decretos criando nove escolas estaduais indígenas, além de firmar um termo de cooperação técnica com o CIR (Conselho Indígena de Roraima). As instituições já existiam como salas anexas de […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Roraima anuncia edição das Feiras de Ciências com foco em sustentabilidade, ancestralidade e inovação

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Seed (Secretaria de Educação e Desporto) lançou edital convocando todas as escolas da Educação Básica – públicas e privadas – a participarem da XXXII Fecirr (Feira Estadual de Ciências de Roraima) e da II Fecind (Feira Estadual Indígena de Ciências). Os eventos, que acontecerão nos dias 26 e 27 de novembro, em Boa Vista, têm como […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Representantes da Polícia Civil participam de semana contábil e fiscal do Tesouro Nacional

Posted on Author boavistaagora.com.br

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) está sendo representada na XXX Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios, evento que acontece em São Paulo até sexta-feira, 28. A comitiva, composta por servidores públicos da PCRR e das secretarias de Roraima, tem como objetivo aprofundar conhecimentos na área de contabilidade aplicada ao setor público. O […]