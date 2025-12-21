NOTÍCIAS

“HumanizAção” acolhe 40 pessoas em situação de rua nesta terça-feira (16)

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em “HumanizAção” acolhe 40 pessoas em situação de rua nesta terça-feira (16)

O programa “HumanizAção” realizou, ao longo desta terça-feira (16), atendimento a 55 pessoas em situação de rua, em diferentes pontos da cidade. Desse total, 40 aceitaram receber acolhimento no Serviço de Obras Sociais (SOS). Na entidade, são disponibilizados pernoite, alimentação completa, roupas e toalhas, banho e cuidados de higiene.

O “HumanizAção” é realizado de forma integrada por profissionais da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), Secretaria da Cidadania (Secid), com sua Coordenadoria de Álcool e Outras Drogas junto à Divisão de Política para Pessoas em Situação de Rua, além da Secretaria da Saúde (SES). Também conta com o importante auxílio da Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), Secretaria de Mobilidade (Semob) e Urbes – Trânsito e Transportes.

Os sorocabanos podem sempre colaborar com o programa, informando os locais da cidade onde haja pessoas em situação de rua necessitando de cuidados e acolhimento, assim como doando roupas, cobertores e alimentos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp: (15) 99666-2636, 24h por dia, ou pelos telefones: (15) 3229-0777, do SOS; (15) 3212-6900, da Secretaria da Cidadania, e 153, da GCM.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Centro Esportivo Dr. Pitico oferece programação gratuita dos projetos “Manhã de Lazer” e “Esporte no Bairro” neste sábado (27)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Michelle Alves Por: Mariana Campos Neste sábado (27), das 14h às 19h, as famílias sorocabanas poderão participar da programação gratuita oferecida pelos projetos “Manhã de Lazer” e “Esporte no Bairro”, no Centro Esportivo “Dr. Artidoro Mascarenhas” – Dr. Pitico, localizado na Vila Angélica. As atividades, para pessoas de todas as idades, encerrarão a programação […]
NOTÍCIAS

Boa Vista Junina: população contará com serviços de saúde e espaço lúdico em todas as noites da festa

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Divulgação Semuc Espetáculo de cores, ritmo e tradição, o Boa Vista Junina encanta o público e celebra a cultura das festas de São João há 25 anos. Essa atmosfera única está de volta com mais uma edição do Maior Arraial da Amazônia, prevista no dia 3, na Praça Fábio Marques Paracat. Com seis de dias de festa, […]
NOTÍCIAS

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 10/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no inciso I, do artigo 74 da Lei n.º 14.133/21, conforme solicitação, documento de formalização da demanda, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de empresa para prestação do serviço de organização do evento “Feira Internacional de Destinos Inteligentes”, que ocorrerá nos dias […]