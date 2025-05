Com linguagem simples e atendimento pelo WhatsApp, Glória aproxima o Detran-MS da população

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) deu um passo ousado rumo à transformação digital com o lançamento de sua nova atendente virtual Glória. Com suporte de inteligência artificial e atendimento exclusivo via WhatsApp, a ferramenta já está revolucionando a forma como os sul-mato-grossenses acessam os serviços públicos do órgão.

O nome, escolhido com criatividade e bom humor, remete à expressão popular usada quando se resolve um problema complicado: “Ôh, Glória!”. E é exatamente essa a proposta, tornar simples o que antes era sinônimo de burocracia e demora.

Com um visual moderno e acolhedor, Glória foi projetada para refletir a simpatia típica dos moradores de Mato Grosso do Sul e os valores de inovação e proximidade com o cidadão. Desenvolvida para se comunicar de forma clara, descomplicada e acessível, ela é capaz de realizar consultas de pontuação da CNH, verificar débitos de veículos registrados no Estado, emitir guias e até encaminhar o usuário para um atendimento humano, sempre que solicitado, tudo isso sem sair da conversa no WhatsApp.

Desde que entrou em operação, no último dia 21 de abril até o lançamento oficial para o governador Eduardo Riedel no dia 7 de maio, Glória já mostrou a que veio. Em apenas 15 dias, foram registrados 2.730 atendimentos pelo número (67) 3368-0500, com impressionantes 68.835 mensagens trocadas com usuários. Nesse período, 1.078 atendimentos foram encaminhados para atendimento humano, demonstrando a eficiência do filtro inicial automatizado.

Segundo o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Lui, o desenvolvimento de Glória foi iniciado em novembro do ano passado. “Foram cerca de seis meses de trabalho até a entrega da primeira versão. Mas ela continua sendo aperfeiçoada constantemente, para acompanhar as necessidades do cidadão e a evolução da tecnologia”, afirma.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a nova ferramenta faz parte de uma política contínua de modernização e transformação digital da gestão do governador, Eduardo Riedel. Em missão internacional na Estônia, país referência mundial em governo digital, Rudel destaca a importância de seguir investindo em soluções inteligentes que coloquem o cidadão no centro dos serviços públicos.

“Estamos vivendo uma nova era no serviço público. A Glória é só o começo. Queremos que o atendimento ao cidadão seja cada vez mais ágil, intuitivo e resolutivo. Nossa missão na Estônia é justamente buscar ideias, tecnologias e soluções que possam ser adaptadas à nossa realidade, sempre com foco na eficiência e na humanização do serviço”, afirma.

A chegada de Glória representa mais do que uma inovação tecnológica. É um marco na modernização dos serviços públicos no Estado, reafirmando o compromisso do Detran-MS com a excelência no atendimento, com foco na agilidade, comodidade e, acima de tudo, no respeito ao tempo e à experiência do usuário.

Licenciamento 2025

Conforme o Calendário de Licenciamento 2025, os proprietários de veículos com placas finalizadas em 3 devem regularizar a documentação até o fim deste mês. Para facilitar o processo, basta acionar a Glória no WhatsApp e solicitar a emissão da guia de pagamento.

A atendente virtual funciona 24 horas por dia para consultas de CNH e veículos. Já a emissão das guias, que no momento é realizada com suporte de atendentes humanos, está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, também pelo número (67) 3368-0500.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Foto: Rodrigo Maia (capa)