Convite – Cerimônia de Posse do Núcleo Gestor Municipal do Plano Diretor

Posted on

A Prefeitura de Bonito, concluiu nesta semana a reforma completa da Ponte do Mutum, localizada na Estrada Velha, rota do transporte escolar e acesso de diversas propriedades rurais, sendo crucial no escoamento da produção. A ponte foi completamente revitalizada, visando não apenas garantir a segurança dos usuários, mas também fortalecer a infraestrutura para atender às […]