Emlur realiza serviços de limpeza em 12 bairros nesta segunda-feira

Posted on

28 de março de 2025 18:23 Por: Michelle Alves A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Recursos Humanos (SERH), convoca os candidatos aprovados em concursos públicos, referentes aos Editais nº 03/2022 e nº 01/2024, para as sessões de atribuição de 216 vagas efetivas, que serão realizadas no dia 11 de abril, no Teatro […]