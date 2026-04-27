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Agência Minas Gerais | Nota à imprensa

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O Governo de Minas Gerais comunica a exoneração do secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, nesta segunda-feira (27/04).

A secretaria será comandada por Gustavo Braga. Formado em Administração Pública (Fundação João Pinheiro) e com mestrado em Liderança e Gestão Pública (Centro de Liderança Pública), ele é servidor estadual da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Governo do Estado de Minas Gerais desde o ano de 2013.

Na Secretaria de Estado da Educação, foi chefe de gabinete e chefe da Assessoria Estratégica, tendo conduzido o planejamento estratégico da instituição e projetos de modernização da gestão educacional. Atualmente, Gustavo exercia o cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Governo. 

Informações sobre posse serão divulgadas em novo momento.

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