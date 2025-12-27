Educação de Boa Vista avança com investimentos, tecnologia e inclusão nas escolas municipais



O ano de 2025 foi marcado por avanços significativos na educação municipal. Com foco na modernização da infraestrutura, ampliação do uso de tecnologia em sala de aula, valorização dos profissionais e fortalecimento da aprendizagem, a Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), consolidou uma série de ações que impactaram diretamente mais de 54 mil alunos da Rede Municipal de Ensino.

Para o secretário municipal de Educação e Cultura, Lincoln Oliveira, os resultados refletem um trabalho planejado e comprometido com a qualidade do ensino. “2025 foi um ano de muito trabalho, investimentos e avanços importantes para a educação de Boa Vista. Atuamos desde a infraestrutura até a sala de aula, passando pela valorização dos profissionais e pelo cuidado com nossos alunos. Em 2026, seguimos firmes nesse compromisso, focando cada vez mais na melhoria da qualidade do ensino e na garantia de uma educação pública inclusiva, moderna e eficiente”, destacou.

Renovação da frota escolar e novo fardamento

Um dos grandes destaques este ano foi a ampliação da frota de transporte escolar da Rede Municipal de Ensino, com a aquisição de 84 novos ônibus, garantindo mobilidade, segurança e acessibilidade aos estudantes de toda a cidade, inclusive nas zonas rural e indígena.

Os novos ônibus são modernos, climatizados e adaptados para receber alunos com deficiência, com plataformas elevatórias, o que representa um salto na qualidade do transporte escolar em Boa Vista. A iniciativa também substitui os antigos veículos alugados, tornando os novos ônibus sinônimos de conforto e tranquilidade aos alunos da rede.

Além disso, o fardamento escolar foi totalmente renovado, ganhando novas cores. O kit é composto por camiseta, regata, jaqueta, bermuda ou shortsaia, meia e tênis, adaptados para cada faixa etária.

Investimentos expressivos no esporte

Entre os destaques, estão os investimentos em infraestrutura escolar. Ao longo do ano, a prefeitura entregou a quadra poliesportiva da Escola Municipal Indígena Vicente André, ampliando para 15 o número de escolas indígenas e do campo com espaços esportivos modernos. Além disso, mais de 1.200 itens de material permanente — como carteiras, cadeiras e centrais de ar — foram distribuídos para unidades escolares, garantindo mais conforto e melhores condições de aprendizagem.

A educação esportiva também ganhou reforço com a distribuição de 42.560 itens para os alunos da rede, fortalecendo eventos como o Festival de Xadrez Escolar, os Jogos das Escolas Indígenas, o Festival da Primeira Infância e os Jogos Escolares da Rede Municipal.

Tecnologia como aliada do ensino

Em 2025, a inovação pedagógica ganhou protagonismo nas escolas municipais. Um dos principais avanços foi a entrega de PlayTables em 64 escolas, beneficiando cerca de 13 mil alunos do 1º e 2º ano. O recurso tecnológico, que funciona como um “tablet gigante”, oferece jogos educativos, livros digitais e atividades interativas, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças.

A iniciativa foi acompanhada por formação continuada, envolvendo 64 coordenadores pedagógicos e 45 técnicos da SMEC. Além disso, a rede recebeu 170 telas interativas instaladas em 60 escolas. Atendendo então alunos do 5º e 6º ano, além da entrega de Chromebooks e tablets para uso pedagógico.

Na Educação Infantil, o Programa Meu Primeiro Código distribuiu 282 robôs Matatalab, introduzindo noções básicas de programação para alunos do 1º e 2º ano. A rede também recebeu quase 374 mil livros didáticos, fortalecendo o ensino estruturado.

Mergulho no Saber: Espaço lúdico e tecnológico potencializa aprendizado

Em agosto de 2025, a Escola Municipal Centenário inaugurou uma sala múltiplo uso, intitulada “Mergulho no Saber”. Criada com recursos do Prêmio Gestão Escolar 2023, o ambiente lúdico e temático teve planejamento para integrar tecnologia e aprendizado, tornando as aulas mais dinâmicas e atrativas para estudantes do 1º ao 5º ano.

Além de um ambiente colorido e cheio de vida, inspirado no fundo do mar, o local oferece ferramentas para estimular a curiosidade e o protagonismo infantil. Possui kits de robótica, microscópio, projetor multimídia, chromebooks, materiais de ciências e livros paradidáticos, permitindo que os professores trabalhem de forma interdisciplinar, conectando conteúdos e experiências práticas.

Saúde, alimentação e gestão educacional

A Rede Municipal encerrou o ano com 54.174 matrículas efetivas, representando um crescimento expressivo em relação aos anos anteriores. Na alimentação escolar, a política adotada priorizou cardápios mais saudáveis, com a aquisição de 472.417 quilos de alimentos da agricultura familiar.

Na área da saúde, o Programa Saúde na Escola (PSE) teve destaque com o projeto “Nutrir e Educar: Leite da Família”. Ele atendeu 4.282 crianças de 2 e 3 anos. Já o Projeto Bem-Te-Vi 2025 realizou a triagem de 55 mil estudantes e garantiu a entrega de óculos para cerca de 5 mil alunos.

Formação, aprendizagem e inclusão

Para fortalecer o quadro profissional, a SMEC convocou 37 professores pedagogos efetivos e contratou 712 profissionais por meio de seletivo, incluindo cuidadores, merendeiras e motoristas. A formação continuada capacitou 166 cuidadores com foco na educação inclusiva e mais de 360 profissionais para o uso de novas tecnologias educacionais.

A recomposição da aprendizagem foi prioridade ao longo do ano, com ações voltadas à alfabetização e à melhoria dos índices educacionais. Mais de 1.600 professores e gestores participaram do Encontro Formativo da RENALFA, dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Além disso, 35.513 alunos passaram por avaliações contínuas de aprendizagem. Do mesmo modo, cerca de 6 mil estudantes do 5º ano participaram de aulões preparatórios para a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica.

Na educação inclusiva, mais de 2 mil alunos tiveram atendimento Educacional Especializado (AEE). Enquanto o Centro Municipal Integrado de Educação Especial (CMIEE) e o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea) ofertaram atendimentos multiprofissionais.

Premiações celebram boas práticas e dedicação na rede municipal

Em dezembro, a Rede Municipal de Ensino foi destaque em dois prêmios. Eles então valorizam a prática pedagógica e a gestão escolar, reafirmando o compromisso com a excelência educacional, por exemplo.

Do mesmo modo, o Prêmio Delacir, “Oscar da Educação” celebrou as escolas que mais se destacaram ao longo do ano nas áreas de gestão, desempenho e práticas inovadoras. Promovendo uma cultura de valorização e estímulo às boas práticas dentro das unidades de ensino.

Já o Prêmio Meritocracia 2025 reconheceu a dedicação dos profissionais da educação, com recorde de inscrições (cerca de 900). Por fim, uma cerimônia que reuniu centenas de educadores, valorizando o talento e engajamento dos professores em toda a rede municipal. Ambos contaram com premiações em dinheiro e o 14º salário.

