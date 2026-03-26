Governo inicia credenciamento de ambulantes para o Réveillon no Parque Anauá

O Governo de Roraima, por meio da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), inicia nesta quarta-feira, 17, o processo de credenciamento de ambulantes interessados em comercializar produtos no Réveillon 2026 no Parque Anauá. O evento contará com a presença do cantor Leonardo como atração nacional.

As inscrições seguem até a quinta-feira, 18 de dezembro, de forma presencial na sede da Secult, que fica localizada na avenida Capitão Júlio Bezerra, nº 1754, bairro Aparecida. Os interessados devem se dirigir até o Departamento de Promoção Cultural da Secult, no horário das 8h às 13h.

“O credenciamento será nos dias 17 e 18 [de dezembro], com o sorteio dos inscritos [ocorrendo] nos dias 20 e 21, às 10h, no Parque Anauá”” informou o diretor do Departamento de Promoção Cultural da Secult, Igor Bríglia.

De acordo o edital disponível no site da Secult, serão disponibilizadas 128 permissões de uso de espaço público, permitindo a venda de alimentos, bebidas, bijuterias, artesanatos, balões e outros itens. A seleção dos ambulantes será feita por meio de sorteio, garantindo acesso justo às oportunidades.

“Nos dias 23 e 24 será disponibilizado o DARE [Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais] para pagamento daqueles que foram contemplados com os seus espaços, e a assinatura do termo de cedência. No dia 30 haverá a entrega dos espaços das áreas montadas” destacou.

É importante ressaltar que os credenciados devem seguir as diretrizes do edital para garantir a segurança e a qualidade dos produtos oferecidos, e que o espaço aberto pelo Governo é uma oportunidade importante para fomentar a economia local e criar uma experiência diversificada para os participantes da festa.

“Serão 40 barracas de comidas, 40 barracas de bebidas, espaço para food truck e espaço para brinquedos, além dos rotativos, que são os comerciantes que ficam circulando pelo parque”, concluiu.

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