Polícia Civil de Roraima participa de encontro sobre enfrentamento à violência contra a mulher

A PCRR (Polícia Civil do Estado de Roraima) participou do IV Encontro Nacional sobre Segurança Pública e Enfrentamento da Violência contra a Mulher, realizado em Brasília.

Promovido pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), por meio da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública) e da DSUSP (Diretoria do Sistema Único de Segurança Pública), o encontro reuniu cerca de 130 representantes das 27 unidades da federação e discutiu temas estratégicos como feminicídio, violência sexual, gestão de risco no atendimento às vítimas, violência digital e o fortalecimento de políticas públicas integradas.

Representaram a PCRR, a delegada adjunta da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Carla Gabriella Muniz Paulain, e a diretora do IML (Instituto de Medicina Legal), Marcela Campelo.

Durante o evento, no dia 25 de março, foi assinada a portaria que regulamenta a aplicação da Lei nº 14.164/2021, que estabelece a inclusão de conteúdos sobre direitos humanos e prevenção da violência contra a mulher na educação básica. A medida detalha a implementação da diretriz no ambiente educacional e reforça a obrigatoriedade de adequação do material didático a cada nível de ensino.

Para a delegada Carla Gabriella Paulain, o encontro representa um espaço essencial de capacitação e aprimoramento profissional.

“Esse encontro nos capacita como agentes de segurança pública e aprimora nossos serviços em prol das mulheres que tanto precisam. É a segurança pública se qualificando para oferecer um trabalho cada vez melhor, com integração entre polícia civil, polícia militar, perícia, bombeiros e guardas municipais”, destacou.

A diretora do IML (Instituto de Medicina Legal), Marcela Campelo, que já participou de todas as edições do evento, ressaltou o impacto das discussões na atuação pericial.

“É um momento de integração entre todos os estados e isso reflete diretamente no nosso trabalho em Roraima. A perícia tem se tornado cada vez mais técnica e científica, especialmente nos casos de feminicídio, violência sexual e crimes digitais”, afirmou.

Um dos pontos de destaque do encontro foi o aprofundamento técnico na área pericial, com a apresentação de protocolos e técnicas voltadas à identificação de vestígios e sinais de feminicídio, aspectos fundamentais para a correta condução das investigações e responsabilização dos autores.

O delegado-geral da PCRR, Luciano Silvestre, destacou que tem investido na qualificação dos profissionais e no fortalecimento das unidades especializadas.

“Seguimos atuando de forma firme, com ações preventivas e repressivas, investindo na qualificação dos seus profissionais e no fortalecimento das unidades especializadas. Estamos preparados para ampliar ainda mais nossas ações e dar respostas rápidas e efetivas sempre que necessário”, finalizou.

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