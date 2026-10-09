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IFSP inscreve para especialização EaD em Educação Inclusiva – IFSP

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Curso gratuito do Campus Ilha Solteira oferece 200 vagas; inscrições de 30 de março a 12 de abril 

O Campus Ilha Solteira do IFSP divulga o Edital nº2/2026 referente ao processo seletivo para a Especialização em Educação Inclusiva, curso de pós-graduação lato sensu ofertado na modalidade a distância (EaD). Esta será a segunda turma do curso, com início previsto para julho de 2026.  

Com 200 vagas, a especialização é totalmente gratuita e resulta de uma parceria entre o IFSP Campus Ilha Solteira e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). A carga horária total é de 400 horas, distribuídas ao longo de dois semestres.  

O curso tem como objetivo capacitar profissionais da área da Educação para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas, voltadas ao atendimento de estudantes com necessidades educacionais específicas e transtornos funcionais específicos, contribuindo para a promoção da inclusão no ambiente educacional. 

Inscrições 

As inscrições devem ser realizadas de 30 de março a 12 de abril de 2026, exclusivamente por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível aqui.  

Antes de efetuar a inscrição, é fundamental que o/a candidato/a leia atentamente o edital. 

Podem se inscrever candidatos/as que possuam diploma de curso superior reconhecido pelo MEC. Terão prioridade na seleção pessoas com formação em Licenciatura, em qualquer área do conhecimento, que atuem na área da Educação. No momento da inscrição, é obrigatório anexar os documentos comprobatórios de formação acadêmica e atuação profissional. 

Mais informações 

Dúvidas sobre o curso ou sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas com a Coordenação pelo e-mail: 

 Serviço 

📌 Curso: Especialização em Educação Inclusiva (Pós-graduação Lato Sensu – EaD) 
📍 Campus: IFSP Ilha Solteira 
🎓 Vagas: 200 
📚 Carga horária: 400 horas 
🗓 Inscrições: 30/03 a 12/04/2026 
▶️ Início previsto: julho de 2026 

🔗 Edital de Abertura

🔗 Formulário de inscrição

📎 Anexos (editáveis)

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