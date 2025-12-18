Aderr e instituto nacional alinham ações para fortalecer destinação correta de embalagens em Roraima

A Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) recebeu, nesta segunda-feira, 15, a coordenadora institucional do InpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) no Maranhão, Ana Telma Soares, para alinhar ações voltadas ao fortalecimento da destinação ambientalmente correta de embalagens vazias de agrotóxicos no Estado.

A reunião ocorreu na sede da Aderr e contou com a presença do presidente da Aderr, Marcelo Parisi, e do chefe do Núcleo de Agrotóxicos, Carlos Terossi. O encontro teve como objetivo avaliar as ações desenvolvidas ao longo de 2025 em Roraima e discutir estratégias e novas iniciativas que deverão ser implementadas em 2026, com foco no aprimoramento da logística reversa no meio rural.

Durante a reunião, foram analisados os resultados obtidos por meio do Sistema Campo Limpo, programa coordenado pelo InpEV e reconhecido nacional e internacionalmente como referência na destinação ambientalmente adequada de embalagens vazias de defensivos agrícolas.

O sistema integra fabricantes, distribuidores, cooperativas, agricultores e órgãos públicos, garantindo que as embalagens utilizadas na produção agrícola tenham destinação segura, conforme estabelece a legislação ambiental brasileira.

Ações em Roraima

Entre as principais demandas previstas para 2026, a coordenadora destacou a ampliação do número de recebimentos itinerantes no Estado, ação que contará com o apoio da Aderr.

“A proposta é ampliar o atendimento, principalmente aos pequenos agricultores que estão em áreas mais distantes dos postos fixos de recebimento, facilitando a devolução das embalagens vazias após o uso correto, como a tríplice lavagem ou a lavagem sob pressão”, explicou Ana Telma Soares.

Segundo a coordenadora, o fortalecimento dessas ações contribui diretamente para a proteção do meio ambiente, da saúde pública e da segurança no campo, além de ampliar a conscientização dos produtores rurais sobre sua responsabilidade no manuseio e na devolução adequada das embalagens.

O InpEV é uma entidade sem fins lucrativos que representa a indústria de defensivos agrícolas e coordena, em todo o país, o Sistema Campo Limpo, responsável por um dos maiores programas de logística reversa do Brasil.

Por meio dessa iniciativa, milhões de embalagens deixam de ser descartadas de forma irregular e passam por processos adequados de reciclagem ou incineração, reduzindo impactos ambientais e fortalecendo a sustentabilidade da produção agrícola.

