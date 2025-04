Pronto Atendimento Cosme e Silva promove treinamento especial para aplicação segura de medicamentos

Com o objetivo de reforçar a segurança no uso de medicamentos e atualizar os profissionais da saúde sobre novas técnicas e métodos de aplicação, principalmente via intramuscular, o Pronto Atendimento Cosme e Silva promoveu um treinamento especial voltado à equipe de enfermagem.

Atualmente, a unidade atende em média 600 pacientes por dia, o que reforça a necessidade de cursos constantes. A atividade integra as ações da terceira Meta de Segurança do Paciente, que trata da medicação sem danos, e busca padronizar condutas para garantir um atendimento mais seguro e eficaz.

O curso abordou desde atualizações sobre as medicações até boas práticas de aplicação, com foco em evitar danos e promover mais confiança entre os profissionais.

“Tivemos a iniciativa de trazer essa capacitação para os técnicos e enfermeiros da unidade para nos atualizarmos sobre as novas regras e técnicas, e tirar dúvidas sobre aplicação de medicação”, afirmou a diretora geral da unidade, Moema Farias.

A capacitação foi conduzida pelo farmacêutico Jhonatan Calel, que destacou o alinhamento com protocolos internacionais de segurança.

“Estamos trabalhando com a capacitação voltada à aplicação de medicações intramusculares, que é o que eles trabalham de fato aqui com ênfase grande dentro do Cosme Silva. Trazemos atualizações, pontos positivos, uma conversa com os profissionais, para melhorarmos o atendimento ao público”, destacou o palestrante.

Para o técnico em enfermagem Gessandro da Conceição Serra, destacou a importância da capacitação para a rotina de quem atua diretamente na linha de frente do atendimento. “Para mim, é de muitíssima importância que todos os funcionários deveriam até ter mais curso como esse com mais frequência, não só nesse tema, mas com outros temas também”, ressaltou.

