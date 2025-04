Botafogo enfrenta o Estudiantes em La Plata

O estádio Jorge Luís Hirschi, na cidade de La Plata (Argentina), abre os portões para a partida entre Estudiantes (Argentina) e Botafogo, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (23), Dia de São Jorge, pela terceira rodada do grupo A da Copa Libertadores da América. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

O Alvinegro ocupa o terceiro lugar da chave, após estrear com derrota de 1 a 0 para a Universidad de Chile (Chile) e superar o Carabobo (Venezuela) por 2 a 0.

O técnico Renato Paiva tem o desfalque do zagueiro Jair e continua sem o atacante Santiago Rodriguez. A boa notícia é que o defensor Alexander Barboza, que sentiu uma lesão no início do jogo contra o Atlético-MG, viajou junto com o elenco botafoguense.

Contratado em fevereiro, o treinador Renato Paiva soma sete partidas à frente do Alvinegro de General Seceriano, somando duas vitórias, dois empates e três derrotas. O mau começo gera críticas e até o dono do clube, John Textor, já veio a público manifestar apoio ao técnico e afirmar que ajustes de rotas podem acontecer ao longo da temporada. Paiva reconhece o mau momento, mas prometeu reação logo após a derrota por 1 a 0 para o Galo: “Efetivamente, concordo que os resultados não estão a aparecer. A fase não é boa, mas este grupo já viveu isto e vamos reverter essa fase com muito trabalho”.

O Botafogo não vence há três partidas e ocupa apenas a 15ª posição do Campeonato Brasileiro com 5 pontos conquistados. Já o Estudiantes é o 6º colocado do Grupo A do Torneio Abertura do Campeonato da Argentina e vem de derrota, por 2 a 0, para o Boca Juniors (Argentina). Em entrevista coletiva, o técnico Eduardo Domingues afirmou: “Vamos cometer erros e vamos nos recuperar. É disso que se trata, de tentar, do jeito que fazemos. Só pensamos em vencer um grande rival. Toda a minha energia está concentrada nisso”.

Estudiantes e Botafogo terá a arbitragem do uruguaio Gustavo Tejera, que será auxiliado pelos também uruguaios Carlos Barreiro e Matias Muniz. Já o VAR é de responsabilidade de Antonio Garcia (Uruguai).

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite o jogo com narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Brundo Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: