João Pessoa se torna a capital das oportunidades para jovens trabalhadores

Avenida João Suassuna, nº 49, Varadouro. Parece um endereço qualquer, mas é o caminho para jovens trabalhadores que sonham em conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Essa é a localização do Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP), local onde o primeiro emprego tem se tornado uma realidade para muitas pessoas que estão apenas iniciando o projeto de se tornar um grande profissional nas mais diversas áreas.

E por que nós estamos falando sobre esse assunto? É que nesta quinta-feira, 24 de abril, é celebrado o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. Na Prefeitura de João Pessoa, o olhar cuidadoso da gestão do Sine-JP – serviço que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) – tem feito uma grande diferença na vida de quem quer começar sua vida profissional entrando pela porta da frente.

A coordenadora adjunta do Sine-JP, Jessyka Barros, explicou que a gestão tem tornado a caminhada dos jovens trabalhadores até o ponto de chegada – o primeiro emprego – cada vez mais fácil. Para isso, as capacitações são de extrema importância, pois são voltadas para prepará-los para o sucesso nas entrevistas e até no marketing pessoal.

“Oferecemos capacitação de como se comportar na entrevista de emprego, com oficinas de currículo, confecção de currículo, isso é muito importante, porque o currículo chega antes do profissional na empresa. O Sine prepara esse terreno para fazer o encaminhamento do jovem. E a gente trabalha muito fortemente com as empresas que oferecem vagas para o primeiro emprego, em sua maioria telemarketing e redes de fast food”, explicou.

Não há mistério algum para participar dessas capacitações. E essa é uma grande notícia. Os jovens só precisam mesmo ter entusiasmo e querer de verdade fazer parte dos trabalhadores com emprego garantido. “A gente sempre traz um professor externo para essas capacitações e até para renovar os assuntos. Aquela pessoa que chegou aqui pela primeira vez, já pode fazer oficina de currículo, até de marketing pessoal. E, para estar sempre perto desse jovem, nosso maior canal para divulgação dessas ações é o Instagram. Quem tem interesse é só buscar o @sinejpoficial e ficar acompanhando. Lá que a gente sempre divulga a programação”, pontuou Jessyka Barros.

Como chegar ao Sine-JP – O endereço a gente já compartilhou lá no comecinho deste texto. Mas, nosso papel é sempre dar o passo a passo para não restar dúvidas. “O jovem comparece aqui ao Sine só com documento pessoal, CPF, foto e com um currículo, caso tenha. Caso não tenha, aqui também é o espaço onde ele vai elaborar esse currículo, receber um modelo pré-pronto, orientação para esse mercado, entender o que é que esse mercado oferta e onde ele pode se encaixar e fazer o cadastro e ser encaminhado para a vaga que ele escolher”, detalhou Jessyka.

E acompanhar essas atualizações é muito simples. O candidato ao emprego nem precisa sair de casa. “Ele consegue ver que tipo de vaga o Sine oferta por meio do Painel da Empregabilidade. É um painel linkado ao nosso sistema que é atualizado a cada 15 minutos. Todas as vagas que chegam ao nosso sistema são atualizadas de forma constante”, falou a coordenadora adjunta do serviço.

Quer saber outra notícia tão boa quanto as anteriores? Se você tiver interesse nas vagas disponíveis, já pode sair de lá direto para uma entrevista. “Se no primeiro dia que ele comparecer ao Sine tiver alguma vaga no perfil dele, o jovem é encaminhado e já vai receber o direcionamento da entrevista. A entrevista pode ser com a data marcada, um contato pelo WhatsApp ou o envio de um currículo por algum outro canal”, informou Jessyka Barros.

Mais facilidade – E se não der certo a primeira entrevista? Não tem problema, é só ficar acompanhando a atualização das vagas de emprego pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital que você encontrará todas as informações para as próximas vagas ofertadas.

“Lá tem a aba Sine, a aba empregos, onde ele tem acesso ao cadastro dele e consegue fazer a consulta. Aparecendo a vaga no perfil dele, nas pretensões que ele escolhe, porque todo trabalhador que é cadastrado no Sine coloca pretensões para que o sistema consiga fazer esse match entre o que ele tem interesse e as vagas disponíveis. Aparecendo essa vaga, ele também é encaminhado e vai direto para a entrevista”, completou a coordenadora.

Primeiro grande passo – Depois de pontuar todas essas facilidades ao alcance do jovem trabalhador, Jessyka Barros dá um conselho bem importante para quem quer ingressar no mercado tão concorrido. “O jovem que está focado em encontrar sua vaga do mercado de trabalho, que sabe que tem uma aptidão, deve investir em qualificação. Um profissional qualificado vai fazer diferença tanto na sua vida profissional quanto na empresa. A orientação básica é essa: se qualifique”, asseverou.

Jessyka acrescenta que João Pessoa está de olho nesse jovem trabalhador e que as oportunidades são cada vez maiores. “João Pessoa é uma cidade de oportunidades. O jovem que hoje está se inserindo ou querendo se inserir nesse mercado de trabalho tem que aproveitar o bom momento. É o momento de começar a ter uma experiência. Uma vez que a maioria das empresas exige algum grau de experiência, é esse o momento. Empresas que até ofertam cargos iniciais, você está entrando na empresa e você tem a oportunidade de galgar seu crescimento profissional”, concluiu.