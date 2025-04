Etapa municipal em São Luiz do Anauá acontece a partir desta quinta-feira, 25

Com o objetivo de fortalecer o esporte escolar e revelar talentos em todo o estado, os 52º JERs (Jogos Escolares de Roraima) seguem em ritmo acelerado e chegam à 5ª etapa municipal nesta quinta, 25, e sexta-feira, 26, em São Luiz do Anauá. O evento, coordenado pelo IDR (Instituto de Desporto de Roraima), vinculado à Seed (Secretaria de Educação e Desporto), desembarca agora na região Sul com disputas envolvendo centenas de estudantes-atletas em diversas modalidades.

A nova fase acontece na sequência da etapa realizada entre os dias 17 e 19 de abril, no município de Rorainópolis, que reuniu 370 estudantes de escolas estaduais em competições de badminton, futsal, tiro com arco, voleibol de quadra e vôlei de praia. Os destaques, nas categorias mirim (12 a 14 anos) e infantil (15 a 17 anos), garantiram vaga na fase final dos JERs, prevista para julho, em Boa Vista.

O diretor do IDR, Dinaildo Barreto, destacou o engajamento das comunidades escolares: “Cada etapa dos Jogos tem mostrado que a escola vai além da sala de aula. Ela é também um espaço de descoberta de habilidades, de valorização de talentos e de construção de cidadania. Em Rorainópolis, vimos pais, professores, gestores e alunos mobilizados num verdadeiro festival de esportes e emoções”, disse.

Em São Luiz do Anauá, a expectativa é de participação de 166 alunos-atletas nas modalidades de futsal e vôlei de praia. A programação segue os mesmos critérios técnicos e de classificação adotados nas etapas anteriores.

As disputas da 5ª etapa devem repetir o sucesso de Rorainópolis. Os classificados se somarão aos representantes de Mucajaí, Iracema, Caracaraí e Rorainópolis, formando o grupo que participará da grande final estadual, onde estarão em jogo vagas para os Jogos Escolares Brasileiros e outras competições regionais.

Os Jogos Escolares de Roraima são promovidos pelo Governo do Estado e têm como missão não apenas selecionar atletas para as fases estadual e nacional, mas também promover o esporte como instrumento de inclusão, educação e transformação social.

Confira os classificados da etapa municipal de Rorainópolis

Em Rorainópolis, a Escola Estadual Fagundes Varela, localizada na Vila Martins Pereira, foi o grande destaque, classificando atletas na maioria das modalidades. No badminton, dominou as disputas nas categorias mirim e infantil.

No mirim feminino, as alunas Gleicy Kelly da Silva Souza (Fagundes Varela) e Maria Clara Melo Silva (Colégio Militarizado Professora Antônia Tavares) conquistaram as vagas. No mirim masculino, foram classificados Hugo da Silva Costa e Jeverson de Oliveira da Silva, também da Fagundes Varela. No infantil feminino, o domínio foi completo com Moriane Coelho Miranda e Sofia Leandro de Sousa, ambas da Fagundes Varela. Já no infantil masculino, as vagas ficaram com Jhonatan Caleb Souza Benitez, da Escola Estadual Leopoldo Campelo, e Pablo Renan Gama dos Santos, da Fagundes Varela.

No futsal, a Escola Estadual José de Alencar garantiu classificação nas categorias infantil masculino e feminino. No mirim masculino, a vaga foi da Escola Estadual Padre Eugênio Possamai. Já no mirim feminino, mais um destaque para a Fagundes Varela.

No tiro com arco, os atletas Pedro Lucas Pinheiro e Jesus Daniel Reyes, da Escola José de Alencar, se classificaram com técnica e precisão.

No voleibol de quadra, a Escola José de Alencar levou as vagas nas categorias infantil masculino e feminino. No mirim feminino, a vencedora foi a Escola Padre Eugênio Possamai. Não houve classificados na categoria mirim masculino.

No vôlei de praia, o destaque ficou para as duplas Leandro Lucas e Weverton (infantil masculino, Escola José de Alencar), Maria Eduarda e Kaliny (infantil feminino, Escola Padre Eugênio Possamai), e Bruna e Oriani (mirim feminino, Colégio Militarizado Professora Antônia Tavares). Assim como no voleibol de quadra, também não houve classificados no mirim masculino.

