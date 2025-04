Programa do Governo chega a mais de mil novilhas entregues a pequenos pecuaristas de Roraima

Em mais um passo para fortalecer a produção leiteira no Estado, o Governo de Roraima realizou, nesta quinta-feira, 24, a entrega de 90 novilhas prenhes meio-sangue da raça Girolando a 18 produtores do município de Cantá. A ação faz parte do programa Roraima Mais Leite, coordenado pela Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação) e executado pelo Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural).

Atualmente, o projeto chegou a marca de 1.005 novilhas entregues para fomentar a produção de lácteos em Roraima. E durante o evento, realizado na Fazenda Natureza, o governador Antonio Denarium destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento sustentável e econômico da região.

“São vacas da raça girolando, 2 a 3 anos de idade, todas prenhas com diagnóstico de gestação confirmado. São matrizes registradas que vieram de Minas Gerais para entregar para os produtores do estado de Roraima, ampliando a nossa bacia leiteira. São matrizes de excelente qualidade, que vai aumentar a produção de leite, dar segurança alimentar e melhorar a renda da família do Estado.

ECONOMIA PUJANTE

O programa Roraima Mais Leite prevê a aquisição de 3 mil novilhas, além de capacitação técnica, entre outros recursos, para beneficiar a produção rural. A meta é clara: aumentar a produtividade e rentabilidade do leite, gerando impacto direto na segurança alimentar e na economia local.

O titular da Seadi, Marcio Grangeiro, ressaltou que a entrega no Cantá marca o início de uma nova etapa na pecuária leiteira de Roraima. “Essas novilhas são geneticamente superiores e vão contribuir significativamente para a melhoria dos rebanhos dos produtores beneficiados. Estamos falando de um trabalho de longo prazo, que envolve assistência técnica, inovação e incentivo à organização dos produtores em cooperativas, para que tenham mais força comercial”, pontuou.

ALEGRIA PARA QUEM PRODUZ

Para o produtor rural José Francisco, um dos beneficiados com o Roraima Mais Leite, a entrega representa uma oportunidade concreta de crescimento.

“Para mim, representa a possibilidade de aumento do lucro, o sítio vai aumentar a produção, a minha renda certamente vai melhorar, atendendo todas as necessidades do meu lote”, destacou.

Além da distribuição dos animais, o programa Roraima Mais Leite contempla ações estruturantes como o estímulo ao uso de tecnologias de manejo, nutrição e melhoramento genético, para transformar a pecuária leiteira em uma atividade mais eficiente e lucrativa.

“Quando surgiu essa oportunidade [do programa], não perdi tempo e fiz a minha inscrição, orando a Deus para que eu fosse escolhida. Com essa entrega, nós vamos melhorar a produção e a nossa renda familiar. É um sentimento [de felicidade] que não tem como explicar”, disse, emocionada, a produtora rural Eivanilda Ribeiro.

Com a entrega, o Governo de Roraima reafirma o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável, reforçando o produtor rural no centro das políticas públicas do Estado.

“É uma coisa que temos que, primeiramente, agradecer a Deus, e em segundo lugar o governador e a sua equipe. Quando chegamos em Roraima, tivemos muitas dificuldades, e hoje temos a oportunidade de aumentar a produção e trazer mais benefícios para a família”, pontuou o produtor Everaldo Carneiro.

