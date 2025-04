Chelsea x Everton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (26/04)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Chelsea x Everton acontece hoje, HOJE (26) às 10h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Chelsea x Everton: Onde Assistir, Escalações Prováveis e Palpite do Jogo da Premier League

Neste domingo, 27 de abril de 2025, Chelsea e Everton se enfrentam no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela 34ª rodada da Premier League. Com objetivos distintos na competição, os dois clubes protagonizam um confronto importante: enquanto o Chelsea ainda sonha com vaga em competições europeias, o Everton luta para se manter fora da zona de rebaixamento.

Chelsea: Reação tardia, mas promissora

Sob o comando de Mauricio Pochettino, o Chelsea parece finalmente ter encontrado alguma consistência na temporada. Após um início irregular, os Blues vêm somando pontos importantes nas últimas rodadas e ocupam atualmente a parte intermediária da tabela. Um sprint final perfeito pode até render uma vaga na UEFA Europa League.

Com reforços jovens e talentosos como Cole Palmer, Mudryk, Noni Madueke e a volta por cima de Sterling, o time londrino aposta na velocidade e criatividade de seu ataque. No meio, Enzo Fernández e Caicedo têm mostrado mais entrosamento, garantindo maior solidez.

Provável escalação do Chelsea (4-2-3-1):

Petrovic; Gusto, Disasi, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Madueke, Palmer, Sterling; Jackson.

Everton: Pressão e luta pela permanência

Do outro lado, o Everton, comandado por Sean Dyche, vive novamente um drama contra o rebaixamento. Apesar de um time aguerrido e combativo, a falta de profundidade no elenco e limitações ofensivas têm custado caro para os Toffees.

A equipe aposta em uma postura reativa, com forte marcação e transições rápidas. Jogadores como Abdoulaye Doucouré, Dwight McNeil e o goleiro Jordan Pickford são peças-chave para segurar o ímpeto ofensivo dos adversários.

Provável escalação do Everton (4-5-1):

Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Onana, Garner, Doucouré, McNeil; Calvert-Lewin.

Retrospecto recente entre Chelsea e Everton

Nos últimos confrontos diretos entre as equipes, o Chelsea leva certa vantagem, especialmente jogando em Stamford Bridge. Porém, o Everton já aprontou algumas vezes contra os Blues, com empates e vitórias inesperadas, sobretudo em momentos de pressão.

Palpite para Chelsea x Everton

O Chelsea chega como favorito natural, com mais opções ofensivas e vivendo melhor fase. Contudo, o estilo defensivo e a necessidade extrema de pontuar tornam o Everton um adversário perigoso.

Jogando em casa, com confiança renovada, os Blues devem controlar as ações e pressionar desde o início. O Everton, por sua vez, vai buscar resistir ao máximo e tentar aproveitar bolas paradas ou erros do adversário.

Palpite: Vitória do Chelsea por 2 a 0. Destaque para Cole Palmer e possível gol de Madueke.

Onde assistir Chelsea x Everton?

A partida será transmitida no Brasil através da ESPN e do Star+, com início previsto para 12h (horário de Brasília) neste domingo.

