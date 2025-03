Aderr flagra carcaças de animais em abate clandestino no Bonfim

Na manhã desta quarta-feira, 19, fiscais da Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) interceptaram um abate clandestino na Vila Nova Esperança, no município de Bonfim. Segundo os fiscais, as carcaças dos animais abatidos seriam enviadas para a Guiana.

A operação resultou na apreensão de nove carcaças bovinas em um estabelecimento comercial sem condições adequadas para o abate. Durante a abordagem, a equipe do NFTA (Núcleo de Fiscalização de Trânsito e Aglomeração), com apoio da GPOA (Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal), encontrou grande quantidade de sangue e couro espalhados no chão.

“Esses animais seriam abatidos e comercializados tanto com a Guiana quanto no mercado local. O proprietário se identificou, realizamos a apreensão do material e evitamos que o produto chegasse à população. Esta talvez seja a maior ação contra o abate clandestino em Roraima”, afirmou o fiscal agropecuário Paulo Figueroa.

O abate clandestino de animais é crime ambiental e contra a saúde pública, de acordo com a Lei Federal nº 8.137/90. A pena prevista é de detenção de 2 a 5 anos, ou multa. O consumo de carne proveniente de práticas ilegais pode causar doenças como tuberculose, cisticercose, febre aftosa, raiva, entre outras.

