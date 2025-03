Agência Minas Gerais | Em São Paulo, governador apresenta potencialidades de Minas para o setor produtivo

Relacionadas



O governador Romeu Zema apresentou, em encontros com representantes do setor produtivo em São Paulo (SP), na terça (18/3) e nesta quarta-feira (19/3), os avanços realizados em Minas Gerais nos últimos anos que tornam o estado um dos melhores para se investir no Brasil.

O chefe do Executivo estadual se reuniu com diretorias de empresas, representantes do setor cafeeiro e conheceu o trabalho de uma aceleradora.

“Tivemos reuniões muito produtivas aqui em São Paulo. Estivemos na Dinastia, uma aceleradora de negócios que pode contribuir com nosso estado, apoiando empreendedores mineiros. Também nos reunimos com o Conselho dos Exportadores de Café. Lembrando que, ano passado, pela primeira vez na história, Minas exportou mais produtos do agro do que minério, e o café é um dos principais destaques nessa exportação”, relatou o governador.

“Ainda tivemos reuniões com duas grandes empresas: a Nestlé, que está ampliando as suas unidades em Minas Gerais, e com a Novo Nordisk, que tem hoje um grande investimento em Montes Claros”, detalhou Romeu Zema.

Integraram a comitiva do governador em São Paulo o secretário de Estado de Comunicação Social, Bernardo Santos, e a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

Indústrias

Dentre os compromissos realizados na cidade de São Paulo, o governador esteve reunido com as diretorias da Nestlé e Novo Nordisk, empresas multinacionais que investem em Minas Gerais gerando emprego e renda e que pretendem ampliar sua presença em território mineiro.

A Nestlé possui no Estado cinco fábricas localizadas nas cidades de Montes Claros, Ituiutaba, Ibiá e Extrema, onde são fabricados importantes produtos da empresa como o Leite Ninho, Nescafé, Leite Moça e chocolates da marca kopenhagen.

Já o Novo Nordisk, do ramo farmacêutico, está instalada em Monte Claros, no Norte de Minas, onde construiu a maior fábrica de insulina do Brasil e da América Latina. Ela é responsável por 25% da insulina produzida mundialmente pela empresa, que representa cerca de 12% da insulina consumida em todo o mundo.

Encontro com Exportadores de Café

Na tarde de terça-feira (18/3), Romeu Zema se encontrou com membros do Cecafé e empresários das entidades mais representativas do setor no país. Na ocasião, o governador apresentou os principais números do agro em Minas, que a cada ano vem se destacando e alcançando grande importância na balança comercial do Estado, puxado também pelo aumento da produção e exportação do café mineiro.

Empreendedorismo

Pela manhã, o chefe do Executivo mineiro esteve na empresa Dinastia Aceleradora de Negócios, especializada em consultoria e gestão empresarial comandada pela empreendedora Carol Paiffer.

O governador conheceu o trabalho de aceleração de negócios desenvolvido pela Dinastia, que auxilia o empreendedor fornecendo recursos, conhecimento e suporte personalizado para ajudar a alcançar seu próprio sucesso.

Atualmente, a Dinastia conta com mais de 80 empresas aceleradas, sendo grande parte vindas do programa Shark Tank Brasil.

Ainda na capital paulista o governador participou das comemorações dos cinco anos da CNN Brasil, na segunda-feira (17/3). O canal de notícias é licenciado da marca CNN e estreou no país em março de 2020.