Faperr promove palestra sobre mobilidade internacional com a União Europeia

A mobilidade internacional oferece diversas oportunidades para pesquisadores e instituições, e o programa Horizonte Europa, da União Europeia, surge como uma porta de entrada para projetos colaborativos, pesquisas de ponta e pós-doutorados. Em uma palestra especial realizada pela Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima), em parceria com a Delegação da União Europeia no Brasil, serão apresentadas oportunidades de chamadas que devem impulsionar carreiras acadêmicas e científicas.

O evento, que será realizado nesta quarta-feira, 26, na UERR (Universidade Estadual de Roraima), é voltado para pesquisadores, professores, doutores, pós-doutores e instituições que tenham a pesquisa básica e aplicada como um de seus pilares, e que estejam interessados em expandir suas fronteiras acadêmicas e ampliar a atuação científica em nível internacional.

A capacitação de pesquisadores e instituições é um dos principais objetivos da mobilidade internacional, que desempenha um papel fundamental no processo de amadurecimento e internacionalização, promovendo a troca de conhecimento e o fortalecimento das parcerias globais. Esses serão alguns dos pontos apresentados pelo oficial de Ciência, Tecnologia e Inovação da União Europeia no Brasil, Dhallys Mota Nunes, que destaca o que o público pode esperar da sessão informativa.

“O objetivo é apresentar o Horizonte Europa de forma clara, explicando sua estrutura, funcionamento e as diversas oportunidades de participação. Para muitos, será o primeiro contato com o programa, então busco garantir que os pesquisadores e instituições de Roraima compreendam os caminhos para se envolver e aproveitar as chamadas abertas. Apesar de já estar em sua 9ª edição, com a 10ª prevista para 2028, ainda há muito espaço para ampliar a participação brasileira, e esta sessão informativa será um passo importante nesse sentido”, enfatizou.

Horizonte Europa

O programa da União Europeia, que atualmente ocorre no período de 2021-2027, reforça o impacto da pesquisa e da inovação no desenvolvimento, apoio e execução das políticas da UE, oferecendo soluções para os desafios globais.

O foco do programa é gerar impacto científico, econômico e social por meio dos investimentos da UE em pesquisa e inovação, a fim de fortalecer as bases científicas e tecnológicas, contribuir para o desenvolvimento sustentável e impulsionar a competitividade e o crescimento, apoiando a pesquisa e inovação desde a concepção até a comercialização.