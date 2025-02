Caer amplia sistema de abastecimento de água na vila Félix Pinto

Posted on

A Câmara de Boa Vista aprovou nesta quarta-feira, 18, em segundo turno, Projeto de Lei do vereador Manoel Neves (PRB) que quer proibir o uso de equipamentos de Saúde (jalecos, aventais, estetoscópios, tocas e similares) fora do ambiente profissional. O PL isenta da restrição a permanência em estabelecimentos no interior de hospitais e clínicas médicas. […]