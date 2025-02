Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Operário

Após 15 dias de investigação, a Polícia Civil de Roraima (PCRR), desarticulou nesta sexta-feira, 21, um ponto de venda de drogas e prendeu um homem de 29 anos. Ele é apontado como reincidente no tráfico de entorpecentes e suspeito de coordenar o envio de pasta base de cocaína para municípios do interior do estado. A ação aconteceu em uma região de chácaras no bairro Operário.

Conforme o delegado titular da DRE, Marcus Albano, as investigações intensificaram nas últimas 48 horas. após diversas denúncias anônimas. Elas indicavam uma movimentação incomum na residência do suspeito, especialmente durante a noite e a madrugada.

Durante a ação, o acusado percebeu a aproximação dos policiais, tentou fugir pulando muros de residências vizinhas, em seguida, se escondeu em um terreno baldio. Contudo, a guarnição conseguiu o encontrar.

“Os policiais civis encontraram uma sacola plástica contendo meio tablete de substância semelhante à pasta base de cocaína, sendo descartada pelo suspeito durante a fuga”, afirmou o delegado.

Os policiais apreenderam na residência do criminoso um pacote de pasta base de cocaína, uma porção de maconha, dinheiro trocado, além de materiais para embalo da droga e uma balança de precisão. Totalizando aproximadamente 1 kg de entorpecentes.

Por fim, a PCRR conduziu o homem à sede da DRE, lavrou um Auto de Prisão em Flagrante contra ele por tráfico de drogas e o apresentou na manhã deste sábado, dia 22, em Audiência de Custódia.

Toda ação aconteceu por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes ( DRE), assim como do Departamento de Narcóticos (Denarc). Contou também com o apoio da Polícia Militar de Roraima ( PMRR) e Guarda Civil Municipal (GCM).

Fonte: Da Redação